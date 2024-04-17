Як вибрати бюджетний седан з пробігом: Renault Logan проти Peugeot 301

В усьому розмаїтті класів і типів автомобілів є один дуже цікавий для українського споживача сегмент. Сьогодні ми порівнюємо два характерних його представника – один суперпопулярний в Україні, інший менш поширений і через те позиціонований вище за його реальну сутність.

Автомобілі бюджетного класу світовий автопром почав продукувати майже від самого початку свого існування. В різні роки різні виробники економили за рахунок різних нюансів: розмірів автівки, закладеного запасу її ресурсу, додаткового функціоналу тощо.

Але найчеснішим у ставленні для споживача і дотепер залишається метод зниження собівартості за рахунок раціональної конструкції. І не буде перебільшенням сказати, що обидві розглянуті нами сьогодні “народні” моделі побудовані саме за цим рецептом.

Renault Logan (2012 – 2022 рр.) 4200 – 13 600 доларів

Автомобіль, задуманий на початку ХХІ століття як супердоступна машина за 5000 євро. Із запланованою ціною тоді не склалося (Logan першого покоління на старті коштував на пару тисяч дорожче), але в іншому машина вийшла вдалою. Тут ми говоримо про другу генерацію “Логана”, яка за великим рахунком відрізняється лише екстер’єром та інтер’єром. Низька ціна досягнута за рахунок використання готових агрегатів та вузлів від інших моделей Renault, проектування, випробовування та налагодження випуску яких не довелося оплачувати.

Щодо цієї моделі виробник від самого початку не приховував її бюджетності, і вона “просвічується” у кожній дрібниці. Через це у багатьох країнах французи соромилися продавати цю машину як Renault і просували її під дочірнім румунським брендом Dacia. Проте, з часом Logan завоював власну високу репутацію і на окремих ринках – у тому числі і в Україні – шанований материнський бренд йому повернули. Більшість років свого випуску автомобіль був популярним в нашій країні, але, на жаль, після закінчення виробництва другого покоління нас цієї моделі позбавили: Logan ІІІ в Україні не продають.

Peugeot 301 (з 2012 р.) 4900 – 17 760 доларів

Ця модель – реакція французького концерну PSA (точніше, PSA Peugeot Citroën) на всесвітню економічну кризу 2008 року. Тоді провідним автомобілебудівникам стало зрозуміло, що у найближчі десятиріччя країни третього світу "не потягнуть" повноцінні моделі у масовому порядку, і їм потрібні будуть більш дешеві продукти. Але на відміну від Renault, PSA не стало створювати відверто бюджетних моделей: і 301-му від "Пежо", і його клону C-Elysée від Citroën намагалися надати цілком європейського вигляду. Хоча деякі моменти видавали у них орієнтацію на небагаті ринки, як то: платформа B-класу при “роздутих” габаритах С-класу, тип кузову седан, великий багажник, грубуватий пластик в інтер’єрі.

В Україні модель особливої популярності не набула, хоча причина тут аж ніяк не в її вадах. Цікаво, що Peugeot 301 сьогодні можна придбати новим у салоні, адже після рестайлінга 2017 року модель продовжують випускати.

Зовнішність

Renault Logan зовні – сама раціональність, і нарочито спрощений стайлінг робить його дизайн нестаріючим. Машина, з одного боку справляючи враження “коротуна”, з іншого і дотепер сприймається “свіжою”, хоча щось специфічне у її зовнішності таки проглядає. Завдяки поширеності моделі проблем з кузовним ремонтом, якщо такий раптом знадобиться, у власника ”Логана” не буде.

Peugeot 301 на фоні конкурента – справжній європеєць, стильний, вишуканий, довгий (+ 9 см) і низький (– 5 см). Щоправда, досягається цей імідж за рахунок деяких втрат прохідності, адже дорожній просвіт “Пежо” менше на 1,3 см, що при більшій колісній базі (+1,8 см) даватиметься взнаки при проїзді нерівностей на путівцях або штурмі бордюрів у місті.

Практичність

Зручність посадки за кермом та ергономіка взагалі в обох машин цілком адекватна. Але у Peugeot є кілька козирів: по-перше, більш багате за оформленням торпедо, а по-друге, більший простір на задньому сидінні, де місця для ніг просто на рекордному рівні.

Багажники в обох машин за мірками класу дуже великі – 506 л у "301-го" і 510 л у "Логана". Причому у Renault додатковий плюс – широкий проріз для завантаження. Є один загальний мінус – завіси кришки в обох машин громіздкі і займають у багажнику чимало місця.

Майте на увазі, що спинка заднього сидіння для збільшення багажного простору відкидається не у всіх Peugeot, які є в Україні. Крім того, в обох машин вона може складатись або по частинах, або цілком (на більш дешевих комплектаціях). Так само в обох моделях є версії з кондиціонером та підсилювачем керма.

Двигуни

Обидва "французи" пропонують достатній вибір двигунів, хоча і не без нюансів. Так, в обох моделей моторна лінійка починається з бензинових малооб’ємних моторчиків: у Logan це 0,9-літровий трициліндровий турбоагрегат (90 к.с.), а у Peugeot 301 – 1,2-літровий атмосферник (72 – 82 к.с.), теж трициліндровий. В обох моделей є і більш об’ємні і потужні варіанти – 1,2- і 1,6-літрові бензинові у Renault Logan і теж 1,6-літрова "бензинка" у Peugeot. До уваги споживачів також дизелі, 1,5-літровий в "Логана" (75 – 90 к.с.) і 1,6-літровий (92 – 100 к.с.) в "Пижа". Мотористи фірмових СТО радять обирати вживаних "французів" з 1,5 – і 1,6-літровими моторами незалежно від типу пального.

Трансмісія

Зрозуміло, що більшість бюджетних машин на ринку будуть з "механікою", але за бажання можна знайти і екземпляри з "автоматами". У Renault це може бути простенький робот, не дуже комфортний на ходу. Трохи частіше трапляються комплектації з класичною гідромеханічною АКП, яка показала себе як цілком надійна.

У Peugeot роль автоматичної трансмісії грає класична гідромеханічна коробка. Спочатку це була доволі стара в моральному плані 4-ступінчаста модель, яку, проте, добре знають майстри "коробочного" сервісу. Після рестайлінгу “автомат” оновили, встановивши більш сучасний 6-ступінчастий.

Ходова частина

Нечастий випадок, але обидві бюджетні моделі можуть наввипередки хвалитися своїми вдалими підвісками. І в Renault Logan, і в Peugeot 301 вони чудово підходять для руху поганими шляхами, адже добре поглинають поштовхи від вибоїн та нерівностей.

При тому Peugeot 301 додатково відрізняється налаштуваннями керованості при швидкісних маневрах, бо Logan у порівнянні з ним трохи плаває при активному русі. З точки зору довговічності в "ходовки" обох машин теж все гаразд, відверто слабких місць підвіски не мають. Хоча їхня всеїдність не означає, що жорстка експлуатація не скорочує життя витратних деталей.

Якщо коротко

Вибирати між Renault Logan і Peugeot 301 нескладно. Renault Logan – простіший в плані стилю і більше відомий сервісменам, Peugeot 301 на його фоні більш вишуканий на вигляд і менш придатний до вибоїн та путівців. При виборі вживаного "француза" не забувайте також відкинути екземпляри з корозією кузова і край зношеними двигунами – не всіх з них сьогодні відрізняються високою ремонтопридатністю.