Как выбрать бюджетный седан с пробегом: Renault Logan против Peugeot 301

Во всем разнообразии классов и типов автомобилей есть один очень интересный для украинского потребителя сегмент. Сегодня мы сравниваем два характерных его представителя – один суперпопулярный в Украине, другой менее распространенный и поэтому позиционированный выше его реальной сущности.

Автомобили бюджетного класса мировой автопром начал производить почти с самого начала своего существования. В разные годы разные производители экономили за счет разных нюансов: размеров автомобиля, заложенного запаса его ресурса, дополнительного функционала и т.п.

Но самым честным в отношении для потребителя до сих пор остается метод снижения себестоимости за счет рациональной конструкции. И не будет преувеличением сказать, что обе рассмотренные нами сегодня народные модели построены именно по этому рецепту.

Renault Logan (2012 – 2022 гг.) 4200 – 13 600 долларов

Автомобиль, задуманный в начале ХХІ века как супердоступная машина за 5000 евро. С запланированной ценой тогда не сложилось (Logan первого поколения на старте стоил на пару тысяч дороже), но в остальном машина получилась удачной. Здесь мы говорим о второй генерации "Логана", которая по большому счету отличается только экстерьером и интерьером. Низкая цена достигнута за счет использования готовых агрегатов и узлов от других моделей Renault, проектирование, испытание и отладку выпуска которых не пришлось оплачивать.

Относительно этой модели производитель с самого начала не скрывал ее бюджетности, и она просвечивается в каждой мелочи. Поэтому во многих странах французы стеснялись продавать эту машину как Renault и продвигали ее под дочерним румынским брендом Dacia. Однако со временем Logan завоевал свою собственную высокую репутацию, и на отдельных рынках – в том числе и в Украине – уважаемый материнский бренд ему вернули. Большинство лет своего выпуска автомобиль был популярен в нашей стране, но, к сожалению, после окончания производства второго поколения нас этой модели лишили: Logan III в Украине не продают.

Peugeot 301 (с 2012 г.) 4900 – 17 760 долларов

Эта модель – реакция французского концерна PSA (точнее PSA Peugeot Citroën) на всемирный экономический кризис 2008 года. Тогда ведущим автомобилестроителям стало понятно, что в ближайшие десятилетия страны третьего мира не потянут полноценные модели в массовом порядке, и им потребуются более дешевые продукты. Но в отличие от Renault, PSA не стало создавать откровенно бюджетных моделей: и 301-му от "Пежо", и его клону C-Elysée от Citroën пытались придать вполне европейский вид. Хотя некоторые моменты выдавали их ориентацию на небогатые рынки, как то: платформа B-класса при раздутых габаритах С-класса, тип кузова седан, большой багажник, грубоватый пластик в интерьере.

В Украине модель особой популярности не приобрела, хотя причина здесь отнюдь не в ее недостатках. Интересно, что Peugeot 301 сегодня можно купить новым в салоне, ведь после рестайлинга 2017 года модель продолжают выпускать.

Внешний облик

Renault Logan внешне – самая рациональность, и нарочито упрощенный стайлинг делает его дизайн нестареющим. Машина, с одной стороны производя впечатление "коротышки", с другой до сих пор воспринимается "свежей", хотя что-то специфическое в ее облике все-таки просматривается. Благодаря распространенности модели проблем с кузовным ремонтом, если такой вдруг понадобится, у владельца "Логана" не будет.

Peugeot 301 на фоне конкурента – настоящий европеец, стильный, изысканный, длинный (+9 см) и низкий (-5 см). Правда, достигается этот имидж за счет некоторых потерь проходимости, ведь дорожный просвет "Пежо" меньше на 1,3 см, что при большей колесной базе (+1,8 см) будет сказываться при проезде неровностей на проселках или штурме бордюров в городе.

Практичность

Удобство посадки за рулем и эргономика вообще у обеих машин вполне адекватны. Но у Peugeot есть несколько козырей: во-первых, более богатое по оформлению торпедо, а во-вторых, большее пространство на заднем сиденье, где места для ног просто на рекордном уровне.

Багажники у обеих машин по меркам класса очень велики – 506 л у "301-го" и 510 л у "Логана". Причем у Renault дополнительный плюс – широкий проем для погрузки. Есть один общий минус – завесы крышки у обеих машин громоздки и отнимают у багажника немало полезного места.

Имейте в виду, что спинка заднего сиденья для увеличения багажного пространства откидывается не у всех имеющихся в Украине Peugeot. Кроме того, у обеих машин она может складываться либо по частям, либо целиком (на более дешевых комплектациях). Так же в обеих моделях есть версии с кондиционером и усилителем руля.

Двигатели

Оба "француза" предлагают достаточный выбор двигателей, хотя и не без нюансов. Так, у обеих моделей моторная линейка начинается с бензиновых малообъемных моторчиков: у Logan это 0,9-литровый трехцилиндровый турбоагрегат (90 л.с.), а у Peugeot 301 – 1,2-литровый "атмосферник" (72 – 82 л.с.), тоже трехцилиндровый. У обеих моделей есть и более объемные и мощные варианты – 1,2- и 1,6-литровые бензиновые у Renault Logan и тоже 1,6-литровая "бензинка" у Peugeot. Вниманию потребителей также дизели, 1,5-литровый в "Логане" (75 – 90 л.с.) и 1,6-литровый (92 – 100 л.с.) в "Пыже". Мотористы фирменных СТО советуют выбирать подержанных "французов" с 1,5- и 1,6-литровыми моторами независимо от типа горючего.

Трансмиссия

Понятно, что большинство бюджетных машин на рынке будут с "механикой", но при желании можно найти и экземпляры с "автоматами". У Renault это может быть простенький робот, не очень комфортный на ходу. Несколько чаще встречаются комплектации с классической гидромеханической АКП, которая показала себя как вполне надежная.

В Peugeot роль автоматической коробки играет классическая гидромеханическая коробка. Сначала это была довольно старая в моральном плане 4-ступенчатая модель, которую, однако, хорошо знают мастера “коробочного” сервиса. После рестайлинга "автомат" обновили, установив более современный 6-ступенчатый.

Ходовая часть

Нечастый случай, но обе бюджетные модели могут наперегонки хвастаться своими удачными подвесками. И у Renault Logan, и у Peugeot 301 они прекрасно подходят для движения плохими дорогами, поскольку хорошо поглощают толчки от выбоин и неровностей.

При этом Peugeot 301 дополнительно отличается настройками управляемости при скоростных маневрах, потому что Logan по сравнению с ним немного плавает при активном движении. С точки зрения долговечности у "ходовки" обеих машин тоже все хорошо, откровенно слабых мест подвески не имеют. Хотя их всеядность не означает, что жесткая эксплуатация не сокращает жизнь деталей-расходников.

Если коротко

Выбирать между Renault Logan и Peugeot 301 несложно. Renault Logan – более простой в плане стиля и более известный сервисменам, Peugeot 301 на его фоне более изысканный с виду и менее пригоден к выбоинам и проселочным дорогам. При выборе подержанного "француза" не забывайте также отфильтровать экземпляры с коррозией кузова и предельно изношенными двигателями – не все из них сегодня отличаются высокой ремонтопригодностью.