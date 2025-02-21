Як вибори в Німеччині можуть вплинути на становище українських біженців: думка експерта
Цієї неділі, 23 лютого, у Німеччині відбудуться дострокові парламентські вибори. Їхні результати можуть суттєво вплинути на становище українських біженців у ФРН.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні".
Прогнози експертів
На виборах у неділю очікується перемога опозиційного блоку ХДС/ХСС. Однак йому доведеться формувати коаліцію з іншими партіями.
Правлячі зараз соціал-демократи, яких представляє нинішній канцлер Олаф Шольц, через падіння рейтингів у кращому випадку можуть стати молодшими партнерами по коаліції.
Ще є низка партій, які знаходяться на грані проходження у Бундестаг. Від їхнього результату залежатиме, якою саме буде коаліція.
Питання міграції
Незалежно від складу коаліції, питання біженців будуть обговорювати у новому Бундестазі. Адже проблему міграції розуміють усі партії. І йдеться не лише про безпековий аспект.
"Всім відносно зрозуміло, що міграційна політика у сукупності з доволі щедрою соціальною політикою німецької держави призвела до кризової ситуації. Тому що біженців і "соціальних мігрантів" (тих, які отримують соціальні виплати) дуже багато. Економічних мігрантів теж багато, але вони вигідні. Держава на даний момент ще витримує, але усі розуміють, що так довго тривати не може", - сказав у коментарі РБК-Україна екс-консул України в Мюнхені, а нині канцлер Українського вільного університету Дмитро Шевченко.
Додаткова мотивація
За словами експерта, це важливо і в контексті українських біженців, яких у Німеччині перебуває близько мільйона.
"Про зменшення виплат для українців говорять ХДС, "Вільні демократи". Про додаткову мотивацію, тобто, грубо кажучи, змушення до виходу на роботу, в принципі говорять всі", - підсумував Шевченко.
Українці в Німеччині
Нагадаємо, за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 16 грудня 2024 року було зафіксовано в усьому світі 6,814 млн біженців з України. Найбільше українців мігрувало в Німеччину - 1,235 млн осіб.
Нещодавно стало відомо, що Німеччина та Україна домовилися про створення мережі центрів допомоги українським біженцям під назвою "Хаб єдності" (Unity Hub). Перший центр відкриється в Берліні найближчим часом.
Разом з тим України хоче повернути біженців з Німеччини через нестачу робочої сили. Віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов днями заявив, що репатріантів з ФРН буде звільнено від військової служби, якщо вони працюватимуть у критично важливих підприємствах або галузях України.