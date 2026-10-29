Як вибори до Конгресу США можуть вплинути на Україну: пояснення експосла Єльченка

Дипломат звернув увагу на те, що Конгрес має чимало важелів впливу на різні сфери.

За його словами, йдеться не лише про бюджет, а й про можливість розпочати розслідування діяльності президента США Дональда Трампа.

"Я не кажу, що це призведе до імпічменту, але принаймні ситуація буде дуже нервовою для нього і його Республіканської партії", - вважає Єльченко.

Крім того, Конгрес може ухвалювати закони, важливі не лише для США, а й для України. Зокрема, законодавці можуть повернутися до законопроєкту сенатора Ліндсі Грема про санкції проти Росії та поставити перед Трампом незручні запитання: чому замість виконання його положень він, навпаки, послаблює санкції проти РФ.

"Ну і пакети військової допомоги, виділення додаткових коштів для України. Тобто, можливо, навіть повернення до тієї ситуації, яка була при Байдені. Якщо ви пригадаєте, то була пряма американська військова допомога і пряма фінансова допомога. Сьогодні нічого цього немає", - пояснив Єльченко.

На переконання дипломата, Конгрес може зробити важливі кроки в цьому напрямку.

Він також припустив, що після виборів ситуація всередині законодавчого органу США кардинально зміниться. Це означатиме, що Трампу доведеться робити чимало речей, яких він наразі не хоче робити.

"Йому доведеться прислухатися до думки Конгресу набагато уважніше, ніж він це робить зараз", - підсумував Єльченко.