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Республіканці в Конгресі збунтувались проти Трампа через його політику щодо РФ

07:00 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Республіканці в Конгресі збунтувались проти Трампа через його політику щодо РФ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Республіканці в Конгресі США все активніше виступають проти рішень президента Дональда Трампа щодо РФ. Частина з них погрожує заблокувати законодавчі ініціативи адміністрації, якщо Білий дім і надалі послаблюватиме тиск на Москву та обмежуватиме допомогу Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, прихильники України серед республіканців намагаються знайти способи переконати Трампа змінити курс щодо Росії.

Приводом для невдоволення стали рішення американського президента послабити санкційний тиск на Москву, домовленості щодо закупівлі російського дизельного пального та можливі обмеження військової підтримки Києва.

Зокрема, адміністрація Трампа оголосила про шестимісячне послаблення санкцій щодо закупівель російського дизеля. Крім того, президент США тимчасово відмовився від запровадження санкцій проти Росії, передбачених законом, який нещодавно ухвалив Конгрес.

Ці кроки викликали критику як серед демократів, так і серед частини республіканців.

Деякі законодавці попереджають, що подальше зближення адміністрації з Москвою може ускладнити просування законодавчих ініціатив Білого дому.

Зокрема, конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що порядок денний адміністрації опиниться під загрозою, якщо вона продовжить діяти на користь Росії, а не України.

Інший республіканець, Браян Фіцпатрік, наголосив, що США мають забезпечити Україну всім необхідним оборонним обладнанням, а санкції проти російського режиму потрібно посилювати, а не послаблювати.

Допомога Україні також стала предметом суперечок

Окреме занепокоєння в Конгресі викликають повідомлення про можливі обмеження роботи супутникових систем Starlink і Starshield, які українські військові використовують, зокрема, для протидії російським дронам.

Як відомо, затримки з постачанням ракет-перехоплювачів для систем Patriot для України теж викликають занепокоєння у багатьох республіканців.

Частина американських законодавців вимагає розслідувати можливе обмеження доступу України до супутникових сервісів. Вони побоюються, що такі рішення послаблять українську оборону на тлі російських атак.

Водночас Трамп пояснює свої рішення прагненням досягти мирної угоди між Україною та Росією. Він заявляє, що не хоче робити кроків, які можуть відштовхнути Москву від переговорів.

Однак серед республіканців зростає невдоволення таким підходом. Частина з них наполягає, що поступки Кремлю не сприятимуть завершенню війни, а лише посилять позиції російського диктатора Володимира Путіна.

Примітно, що у Трампа заявили днями, що дизельна угода Росії та США потрібна для завершення війни в Україні.

Слідь зазначити, республіканці не вперше обурюються діями Трампа. Таке вже було принаймні коли президент мав намір вивести США з НАТО.

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Дональд Трамп Республіканська партія США
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