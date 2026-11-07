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Як ветеранам знайти фахівця із супроводу та яку допомогу можна отримати

08:07 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Василина Копитко
Які послуги надають фахівці із супроводу ветеранів (колаж РБК-Україна)

У громадах по всій Україні працюють майже 3000 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вони допомагають захисникам та їхнім родинам оформлювати документи, отримувати виплати, знаходити медпослуги й орієнтуватися у програмах підтримки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінветеранів у Facebook.

З якими питаннями допоможе фахівець

Фахівці із супроводу допомагають ветеранам і демобілізованим військовим:

  • оформити статуси та необхідні документи;
  • отримати соціальні виплати;
  • зорієнтуватися у медичних послугах і реабілітації;
  • знайти можливості працевлаштування, освіти та житлові програми;
  • дізнатися про гранти й інші програми підтримки.

Також вони можуть надати базову психологічну підтримку, розповісти про ветеранські простори та спільноти для спілкування і взаємодопомоги.

Читайте також: У "Дії" з’явився новий документ для ветеранів: як отримати

Як знайти фахівця через "Дію"

Знайти спеціаліста можна в розділі "Ветеран PRO" у застосунку "Дія". Для цього потрібно:

  • Відкрити застосунок "Дія".
  • Перейти до розділу "Сервіси" та обрати "Ветеран PRO".
  • Натиснути "Пошук фахівця".
  • Вказати область і громаду або прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста.
  • Переглянути контакти й інформацію про установу, де він працює.

Після консультації у застосунку можна залишити відгук про роботу фахівця за допомогою функції "Поділитися враженнями".

Де шукати допомогу офлайн

Якщо немає можливості скористатися застосунком, можна звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики у своїй громаді. Там допоможуть знайти фахівця із супроводу та підкажуть, куди звернутися залежно від запиту.

Проєкт "Ветеран PRO" у "Дії" реалізують Мінветеранів спільно з Мінцифрою та командою "Дії" за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансування Швеції.

Читайте також про те, що Мінветеранів і Держстат будуть збирати дані про ветеранів, щоб краще розуміти, які у них потреби і які програми підтримки потрібно для них запускати.

Раніше ми писали про те, що в Україні написали законопроєкт, який дозволить ветеранам перетинати державний кордон поза чергою. Цим правом також зможуть скористатися члени їхніх сімей, які подорожують разом із ветераном в одному автомобілі.

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