Як ветеранам знайти фахівця із супроводу та яку допомогу можна отримати

З якими питаннями допоможе фахівець

Фахівці із супроводу допомагають ветеранам і демобілізованим військовим:

оформити статуси та необхідні документи;

отримати соціальні виплати;

зорієнтуватися у медичних послугах і реабілітації;

знайти можливості працевлаштування, освіти та житлові програми;

дізнатися про гранти й інші програми підтримки.

Також вони можуть надати базову психологічну підтримку, розповісти про ветеранські простори та спільноти для спілкування і взаємодопомоги.

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Як знайти фахівця через "Дію"

Знайти спеціаліста можна в розділі "Ветеран PRO" у застосунку "Дія". Для цього потрібно:

Відкрити застосунок "Дія".

Перейти до розділу "Сервіси" та обрати "Ветеран PRO".

Натиснути "Пошук фахівця".

Вказати область і громаду або прізвище, ім’я та по батькові спеціаліста.

Переглянути контакти й інформацію про установу, де він працює.

Після консультації у застосунку можна залишити відгук про роботу фахівця за допомогою функції "Поділитися враженнями".

Де шукати допомогу офлайн

Якщо немає можливості скористатися застосунком, можна звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики у своїй громаді. Там допоможуть знайти фахівця із супроводу та підкажуть, куди звернутися залежно від запиту.

Проєкт "Ветеран PRO" у "Дії" реалізують Мінветеранів спільно з Мінцифрою та командою "Дії" за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансування Швеції.