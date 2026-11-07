Як ветеранам знайти фахівця із супроводу та яку допомогу можна отримати

У громадах по всій Україні працюють майже 3000 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вони допомагають захисникам та їхнім родинам оформлювати документи, отримувати виплати, знаходити медпослуги й орієнтуватися у програмах підтримки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінветеранів у Facebook.
Фахівці із супроводу допомагають ветеранам і демобілізованим військовим:
Також вони можуть надати базову психологічну підтримку, розповісти про ветеранські простори та спільноти для спілкування і взаємодопомоги.
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Знайти спеціаліста можна в розділі "Ветеран PRO" у застосунку "Дія". Для цього потрібно:
Після консультації у застосунку можна залишити відгук про роботу фахівця за допомогою функції "Поділитися враженнями".
Якщо немає можливості скористатися застосунком, можна звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики у своїй громаді. Там допоможуть знайти фахівця із супроводу та підкажуть, куди звернутися залежно від запиту.
Проєкт "Ветеран PRO" у "Дії" реалізують Мінветеранів спільно з Мінцифрою та командою "Дії" за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансування Швеції.
Читайте також про те, що Мінветеранів і Держстат будуть збирати дані про ветеранів, щоб краще розуміти, які у них потреби і які програми підтримки потрібно для них запускати.
Раніше ми писали про те, що в Україні написали законопроєкт, який дозволить ветеранам перетинати державний кордон поза чергою. Цим правом також зможуть скористатися члени їхніх сімей, які подорожують разом із ветераном в одному автомобілі.