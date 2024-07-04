Як ветеранам подати заявку на житлову субсидію за спрощеною процедурою: інструкція

Що відомо про проект

Замість двох окремих заяв (про включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, та про надання пільг), ветерани за експериментальною процедурою можуть подати одну спрощену заяву - про взяття на облік та про надання пільг.

У цій заяві потрібно зазначити значно меншу кількість інформації, ніж раніше, оскільки збір даних здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами.

Також за спрощеною системою заяву на призначення пільг можуть подати члени родини ветерана.

Як подати заявку на пільги онлайн

Заяву можна подати в сервісному центрі Пенсійного фонду України, надіслати поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг Фонду.

Щоб подати заяву через сайт, потрібно:

зайти на вебпортал Фонду та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису

в особистому кабінеті зайти у розділ Комунікації з ПФУ і вибрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу"

ознайомитись з інформацією у вікні, що виплило, та натиснути кнопку "Продовжити"

у полі, що відкриється, виберіть опцію "Заява про взяття на облік ветерана війни й надання йому пільг за експериментальним проектом"

заповнити форму, що з’явиться на екрані: слід зазначити особу, що подає заяву, вказати загальну інформацію про пільговика (у т.ч. паспортні та адресні дані), додати дані документів про пільги, інформацію про банківські реквізити тощо

за допомогою опції "Додати файл", за бажанням та за наявності, додайте скановані копії документів, які можуть впливати на пільгу. Тоді надайте згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, і натисніть кнопку "Сформувати заяву"

перевірте дані заяви та надішліть до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити в ПФУ"

Результат розгляду заяви відображатиметься у розділі "Мої звернення" - "Статус звернення".