Як ветеранам подати заявку на житлову субсидію за спрощеною процедурою: інструкція

В Україні триває експериментальний проєкт, який дозволяє ветеранам за спрощеною процедурою звернутись за пільгою на оплату житлово-комунальних послуг.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Пенсійного фонду у Facebook.
Замість двох окремих заяв (про включення до Реєстру осіб, які мають право на пільги, та про надання пільг), ветерани за експериментальною процедурою можуть подати одну спрощену заяву - про взяття на облік та про надання пільг.
У цій заяві потрібно зазначити значно меншу кількість інформації, ніж раніше, оскільки збір даних здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами.
Також за спрощеною системою заяву на призначення пільг можуть подати члени родини ветерана.
Заяву можна подати в сервісному центрі Пенсійного фонду України, надіслати поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг Фонду.
Щоб подати заяву через сайт, потрібно:
ознайомитись з інформацією у вікні, що виплило, та натиснути кнопку "Продовжити"
Результат розгляду заяви відображатиметься у розділі "Мої звернення" - "Статус звернення".
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