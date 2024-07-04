Как ветеранам подать заявку на жилищную субсидию по упрощенной процедуре: инструкция

Что известно о проекте

Вместо двух отдельных заявлений (о включении в Реестр лиц, имеющих право на льготы и предоставлении льгот), ветераны по экспериментальной процедуре могут подать одно упрощенное заявление - о взятии на учет и о предоставлении льгот.

В этом заявлении следует указать значительно меньшее количество информации, чем раньше, поскольку сбор данных осуществляется путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами.

Также за упрощенной системой заявление о назначении льгот могут подать члены семьи ветерана.

Как подать заявку на льготы онлайн

Заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, отправить по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Фонда.

Чтобы подать заявление через сайт, нужно:

зайти на вебпортал Фонда и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи

в личном кабинете зайти в раздел Коммуникации по ПФУ и выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу"

ознакомиться с информацией в появившемся окне и нажать кнопку "Продолжить"

в открывшемся поле выберите опцию "Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту"

заполнить форму, которая появится на экране: следует указать лицо, подающее заявление, указать общую информацию о льготниках (в т.ч. паспортные и адресные данные), добавить данные документов о льготах, информацию о банковских реквизитах и т. д.

с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, добавьте сканированные копии документов, которые могут влиять на льготу. Тогда согласитесь на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, и нажмите кнопку "Сформировать заявление"

проверьте данные заявления и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ"

Результат рассмотрения заявления отображается в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".