Как ветеранам подать заявку на жилищную субсидию по упрощенной процедуре: инструкция

В Украине продолжается экспериментальный проект, позволяющий ветеранам за упрощенной процедурой обратиться за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда в Facebook.
Вместо двух отдельных заявлений (о включении в Реестр лиц, имеющих право на льготы и предоставлении льгот), ветераны по экспериментальной процедуре могут подать одно упрощенное заявление - о взятии на учет и о предоставлении льгот.
В этом заявлении следует указать значительно меньшее количество информации, чем раньше, поскольку сбор данных осуществляется путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами.
Также за упрощенной системой заявление о назначении льгот могут подать члены семьи ветерана.
Заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, отправить по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Фонда.
Чтобы подать заявление через сайт, нужно:
ознакомиться с информацией в появившемся окне и нажать кнопку "Продолжить"
Результат рассмотрения заявления отображается в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".
Читайте также о том, на какие льготы могут претендовать дети, пострадавшие в результате войны.
Раньше мы писали о том, когда нужно подавать заявление для субсидии на лето.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.