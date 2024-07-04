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Как ветеранам подать заявку на жилищную субсидию по упрощенной процедуре: инструкция

Как ветеранам и их родственникам подать заявку на субсидию (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине продолжается экспериментальный проект, позволяющий ветеранам за упрощенной процедурой обратиться за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда в Facebook.

Что известно о проекте

Вместо двух отдельных заявлений (о включении в Реестр лиц, имеющих право на льготы и предоставлении льгот), ветераны по экспериментальной процедуре могут подать одно упрощенное заявление - о взятии на учет и о предоставлении льгот.

В этом заявлении следует указать значительно меньшее количество информации, чем раньше, поскольку сбор данных осуществляется путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами.

Также за упрощенной системой заявление о назначении льгот могут подать члены семьи ветерана.

Как подать заявку на льготы онлайн

Заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, отправить по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Фонда.

Чтобы подать заявление через сайт, нужно:

  • зайти на вебпортал Фонда и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи

  • в личном кабинете зайти в раздел Коммуникации по ПФУ и выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу"

  • ознакомиться с информацией в появившемся окне и нажать кнопку "Продолжить"

  • в открывшемся поле выберите опцию "Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту"

  • заполнить форму, которая появится на экране: следует указать лицо, подающее заявление, указать общую информацию о льготниках (в т.ч. паспортные и адресные данные), добавить данные документов о льготах, информацию о банковских реквизитах и т. д.

  • с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, добавьте сканированные копии документов, которые могут влиять на льготу. Тогда согласитесь на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, и нажмите кнопку "Сформировать заявление"

  • проверьте данные заявления и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ"

Результат рассмотрения заявления отображается в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".

Читайте также о том, на какие льготы могут претендовать дети, пострадавшие в результате войны.

Раньше мы писали о том, когда нужно подавать заявление для субсидии на лето.

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