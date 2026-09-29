Як вдові отримати доплату до пенсії: інструкція від ПФУ

Вдова пенсійного віку має право перейти з пенсії за віком на пенсію у зв'язку з втратою годувальник, але є одна умова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України.
Дружина, яка досягла пенсійного віку, вважається непрацездатним членом сім'ї та має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Але є умова - на момент смерті чоловіка вони мали проживати разом.
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі 50 відсотків від пенсії за віком померлого. Якщо чоловік отримував 9 600 гривень, вдова матиме право на 4 800 гривень.
Крім того, у випадку, який наводить ПФУ, жінці виповнилося 72 роки - а це дає право на щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 300 гривень. Разом виходить 5 100 гривень на місяць.
Порівняно з нинішньою пенсією за віком у розмірі 4 650 гривень - різниця на 450 гривень на місяць. Тому перехід на пенсію у зв'язку з втратою годувальника у цьому випадку вигідний.
Аби перейти на новий вид пенсії, слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України - особисто, поштою або через електронні сервіси. При собі мати відповідні документи та написати заяву.
Важливо: переведення відбувається з дати подачі заяви, а не з моменту смерті чоловіка. Тому що швидше людина звернеться, то краще.
Раніше ми писали, що деякі пенсіонери можуть втратити частину надбавок до пенсії, якщо влаштуються на роботу.
Пенсійний фонд пояснив, що ряд доплат призначений лише для непрацюючих - і після працевлаштування такі виплати скасовуються, а при звільненні їх можна відновити.
Нагадаємо, певна категорія пенсіонерів зобов'язана пройти обов'язкову ідентифікацію до 31 грудня.
Це стосується тих, хто живе за кордоном або на тимчасово окупованих територіях - без підтвердження особи виплати можуть зупинити.