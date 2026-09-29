Як вдові отримати доплату до пенсії: інструкція від ПФУ

Дружина, яка досягла пенсійного віку, вважається непрацездатним членом сім'ї та має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Але є умова - на момент смерті чоловіка вони мали проживати разом.

Скільки складе нова пенсія

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається в розмірі 50 відсотків від пенсії за віком померлого. Якщо чоловік отримував 9 600 гривень, вдова матиме право на 4 800 гривень.

Крім того, у випадку, який наводить ПФУ, жінці виповнилося 72 роки - а це дає право на щомісячну компенсаційну виплату в розмірі 300 гривень. Разом виходить 5 100 гривень на місяць.

Порівняно з нинішньою пенсією за віком у розмірі 4 650 гривень - різниця на 450 гривень на місяць. Тому перехід на пенсію у зв'язку з втратою годувальника у цьому випадку вигідний.

Що потрібно зробити

Аби перейти на новий вид пенсії, слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України - особисто, поштою або через електронні сервіси. При собі мати відповідні документи та написати заяву.

Важливо: переведення відбувається з дати подачі заяви, а не з моменту смерті чоловіка. Тому що швидше людина звернеться, то краще.

Раніше ми писали, що деякі пенсіонери можуть втратити частину надбавок до пенсії, якщо влаштуються на роботу.