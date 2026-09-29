Как вдове получить доплату к пенсии: инструкция от ПФУ

Вдова пенсионного возраста имеет право перейти с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца, но есть одно условие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины.
Жена, достигшая пенсионного возраста, считается нетрудоспособным членом семьи и имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца. Но есть условие - на момент смерти мужчины они должны были проживать вместе.
Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере 50 процентов от пенсии по возрасту умершего. Если мужчина получал 9600 гривен, вдова будет иметь право на 4800 гривен.
Кроме того, в случае, приводящем ПФУ, женщине исполнилось 72 года - а это дает право на ежемесячную компенсационную выплату в размере 300 гривен. Итого получается 5 100 гривен в месяц.
По сравнению с нынешней пенсией по возрасту в размере 4650 гривен - разница на 450 гривен в месяц. Поэтому переход на пенсию в связи с потерей кормильца в этом случае выгоден.
Чтобы перейти на новый вид пенсии, следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины – лично, по почте или через электронные сервисы. При себе иметь соответствующие документы и написать заявление.
Важно: перевод происходит с даты подачи заявления, а не с момента смерти мужчины. Так как быстрее человек обратится, тем лучше.
Ранее мы писали, что некоторые пенсионеры могут потерять часть прибавок к пенсии, если устроятся на работу.
Пенсионный фонд пояснил, что ряд доплат предназначен только для неработающих - и после трудоустройства такие выплаты отменяются, а при увольнении их можно возобновить.
Напомним, определенная категория пенсионеров обязана пройти обязательную идентификацию до 31 декабря.
Это касается живущих за границей или на временно оккупированных территориях - без подтверждения лица выплаты могут остановить.