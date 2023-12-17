Как уберечь себя от поражения угарным газом: объяснение Минздрава
Оксид углерода является токсичным газом, который образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Он не имеет цвета, запаха или вкуса, но может быть смертельным для человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Чем угарный газ опасен для человека
"Угарный газ соединяется с гемоглобином, в результате чего кровь теряет способность переносить кислород к тканям, организм быстро испытывает его недостаток. Гипоксия (сильный дефицит кислорода) вследствие острого отравления угарным газом может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца", - пишет пресс-служба.
Какие симптомы поражения:
- головная боль;
- тошнота;
- учащенное дыхание;
- слабость, чувство усталости;
- головокружение;
- спутанность сознания.
Какие приборы выделяют угарный газ:
- двигатели внутреннего сгорания автомобилей и судов;
- газовые, дровяные и угольные печи;
- портовые бензиновые генераторы;
- камины;
- угольные грили;
- газовые водонагреватели;
- газовые обогреватели.
Как не отравиться угарным газом:
- не оставляйте включенными газовые приборы без присмотра;
- для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы. Не используйте газовую плиту для обогрева;
- регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;
- в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печи или камине;
- не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;
- часто проветривайте помещение;
- установите прибор для определения концентрации угарного газа;
- не сжигайте в печке или камине ничего, если к ним не подключена вентиляция;
- не используйте генераторы на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных отверстий.
Напомним, РБК-Украина недавно рассказывала о том, как правильно и безопасно использовать обогреватели.
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