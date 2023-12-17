Как уберечь себя от поражения угарным газом: объяснение Минздрава

Фото: как уберечь себя от поражения угарным газом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Оксид углерода является токсичным газом, который образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Он не имеет цвета, запаха или вкуса, но может быть смертельным для человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Чем угарный газ опасен для человека "Угарный газ соединяется с гемоглобином, в результате чего кровь теряет способность переносить кислород к тканям, организм быстро испытывает его недостаток. Гипоксия (сильный дефицит кислорода) вследствие острого отравления угарным газом может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца", - пишет пресс-служба. Какие симптомы поражения: головная боль;

тошнота;

учащенное дыхание;

слабость, чувство усталости;

головокружение;

спутанность сознания. Какие приборы выделяют угарный газ: двигатели внутреннего сгорания автомобилей и судов;

газовые, дровяные и угольные печи;

портовые бензиновые генераторы;

камины;

угольные грили;

газовые водонагреватели;

газовые обогреватели. Как не отравиться угарным газом: не оставляйте включенными газовые приборы без присмотра;

для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы. Не используйте газовую плиту для обогрева;

регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;

в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печи или камине;

не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении;

часто проветривайте помещение;

установите прибор для определения концентрации угарного газа;

не сжигайте в печке или камине ничего, если к ним не подключена вентиляция;

не используйте генераторы на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных отверстий.