Як вберегти себе від грипу під час епідсезону: поради МОЗ

Щоб забезпечити ефективний захист від грипу, вакцинація є важливим, але недостатнім заходом. Також необхідно дотримуватися низки простих правил, які посилюють захист від інфекційних хвороб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерство охорони здоров’я.
Основні поради:
Що робити у разі захворювання:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те який термометр ліпше купити: ртутний, електронний чи спиртовий.
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