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Как уберечь себя от гриппа во время эпидсезона: советы Минздрава

Иллюстративное фото: Минздрав рассказал, как уберечь себя от гриппа во время эпидсезона(Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Чтобы обеспечить эффективную защиту от гриппа, вакцинация является важной, но недостаточной мерой. Также необходимо соблюдать ряд простых правил, которые усиливают защиту от инфекционных болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерство здравоохранения.

Основные советы:

  • мойте руки регулярно с мылом или используйте антисептик и старайтесь не касаться лица, чтобы избежать переноса вируса;
  • поддерживайте чистоту в помещении: чаще проветривайте комнаты и проводите влажную уборку;
  • сбалансированное питание способствует укреплению иммунитета, поэтому включайте в свой рацион овощи, фрукты, белки и полезные жиры;
  • достаточный сон помогает организму эффективнее бороться с инфекциями.
  • физическая активность поддерживает общий тонус организма;
  • избегайте стресса, поскольку он ослабляет иммунную систему;
  • пейте много воды, чтобы обеспечить достаточную гидратацию организма.

Что делать в случае заболевания:

  • оставайтесь дома, чтобы не распространять инфекцию среди окружающих;
  • если кто-то рядом больной, избегайте близкого контакта;
  • прикрывайте рот и нос, когда чихаете или кашляете. Используйте одноразовую салфетку или чихайте в сгиб локтя, чтобы уменьшить риск передачи вируса.

Напомним, РБК-Украина писало о том какой термометр лучше купить: ртутный, электронный или спиртовой.

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Министерство здравоохранения Украины