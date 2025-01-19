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Як вберегти дитину від хвороб у школі: поради МОЗ

Ілюстративне фото: в МОЗ пояснили, як вберегти дітей від захворювань у школі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Дотримання правил гігієни залишається одним із найпростіших та водночас дієвих способів запобігти різним захворюванням, починаючи від інфекцій шлунково-кишкового тракту і закінчуючи грипом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

 

Порушення правил особистої гігієни часто призводить до розвитку різних захворювань шлунково-кишкового тракту, які можуть супроводжуватися діареєю чи закрепами. Також унаслідок нехтування гігієною виникають гельмінтози, педикульоз, дерматити й не тільки. 

Основне правило, яке необхідно дотримуватися для підтримання гігієни, — це регулярне миття рук із милом. Особливу увагу слід приділяти цій процедурі перед їжею, після відвідування туалету та повернення з місць скупчення людей.

Дотримуючись кількох простих правил, дитина зможе захистити себе від багатьох збудників хвороб. Наприклад, навчайте її правильному миттю рук за таким алгоритмом:

  • підніміть рукави, щоб не намочити одяг;
  • змочіть руки під струменем води;.
  • намильте руки до утворення піни, не забуваючи про тильну сторону, між пальцями, під нігтями та зап’ястя;
  • потріть руки одна об одну для ретельного очищення;
  • змийте піну великою кількістю води;
  • переконайтеся у чистоті рук;
  • витріть руки паперовим рушником або серветкою;
  • закрийте його рушником чи серветкою;
  • перевірте, притиснувши тильну сторону рук до щік. 

Важливим аспектом особистої гігієни також є дотримання правил гігієни харчування. Окрім обов’язкового миття рук перед прийомом їжі, діти повинні стежити за тим, щоб їхній посуд був чистим і цілим. Також важливо не ділитися посудом із друзями та не використовувати чужі столові прибори, чашки чи інший кухонний інвентар

Нагадаємо, РБК-Україна писало поради про те, як уникнути кишкових інфекцій.

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Мінстерство охорони здоров'я України