Як вберегти дитину від хвороб у школі: поради МОЗ

Порушення правил особистої гігієни часто призводить до розвитку різних захворювань шлунково-кишкового тракту, які можуть супроводжуватися діареєю чи закрепами. Також унаслідок нехтування гігієною виникають гельмінтози, педикульоз, дерматити й не тільки.

Основне правило, яке необхідно дотримуватися для підтримання гігієни, — це регулярне миття рук із милом. Особливу увагу слід приділяти цій процедурі перед їжею, після відвідування туалету та повернення з місць скупчення людей.

Дотримуючись кількох простих правил, дитина зможе захистити себе від багатьох збудників хвороб. Наприклад, навчайте її правильному миттю рук за таким алгоритмом:

підніміть рукави, щоб не намочити одяг;

змочіть руки під струменем води;.

намильте руки до утворення піни, не забуваючи про тильну сторону, між пальцями, під нігтями та зап’ястя;

потріть руки одна об одну для ретельного очищення;

змийте піну великою кількістю води;

переконайтеся у чистоті рук;

витріть руки паперовим рушником або серветкою;

закрийте його рушником чи серветкою;

перевірте, притиснувши тильну сторону рук до щік.

Важливим аспектом особистої гігієни також є дотримання правил гігієни харчування. Окрім обов’язкового миття рук перед прийомом їжі, діти повинні стежити за тим, щоб їхній посуд був чистим і цілим. Також важливо не ділитися посудом із друзями та не використовувати чужі столові прибори, чашки чи інший кухонний інвентар