Как уберечь ребенка от болезней в школе: советы Минздрава

Соблюдение правил гигиены остается одним из самых простых и одновременно действенных способов предотвратить различные заболевания, начиная от инфекций желудочно-кишечного тракта и заканчивая гриппом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Нарушение правил личной гигиены часто приводит к развитию различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые могут сопровождаться диареей или запорами. Также вследствие пренебрежения гигиеной возникают гельминтозы, дерматиты и не только.
Основное правило, которое необходимо соблюдать для поддержания гигиены, - это регулярное мытье рук с мылом. Особое внимание следует уделять этой процедуре перед едой, после посещения туалета и возвращения из мест скопления людей.
Соблюдая несколько простых правил, ребенок сможет защитить себя от многих возбудителей болезней. Например, учите его правильному мытью рук по такому алгоритму:
Важным аспектом личной гигиены также является соблюдение правил гигиены питания. Кроме обязательного мытья рук перед приемом пищи, дети должны следить за тем, чтобы их посуда была чистой и целой. Также важно не делиться посудой с друзьями и не использовать чужие столовые приборы, чашки или другой кухонный инвентарь
Напомним, РБК-Украина писало советы о том, как избежать кишечных инфекций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.