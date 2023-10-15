Як важкопораненим пройти лікування за кордоном: алгоритм дій

Українці, які постраждали внаслідок війни, можуть бути евакуйовані та доправлені на спеціалізоване лікування до клінік Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
"Партнери не тільки приймають заявки на евакуацію, але й забезпечують транспортування медичними авіарейсами з медичного евакуаційного хабу в Польщі до європейських клінік, де надають спеціалізовану медичну допомогу", - пише МОЗ.
Як відзначає пресслужба, спочатку міністерство подає запит на евакуацію. Після отримання пропозиції від лікарень із країн ЄС - координатори контактують з координаторами країн, які приймають пацієнтів, й погоджують етапи і маршрути безпечного медичного транспортування.
Ознайомитись з алгоритмом медичної евакуації можна за посиланням.
Кого насамперед направляють до закордонних клінік:
Сімейний чи лікуючий лікар стаціонару ухвалює рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон. Під час евакуації важливо мати при собі закордонний або ж внутрішній паспорт. Також необхідні виписки з історії хвороби.
Які є маршрути медичної евакуації на лікування за кордон:
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