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Як важкопораненим пройти лікування за кордоном: алгоритм дій

Фото: як важкопораненим пройти лікування за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українці, які постраждали внаслідок війни, можуть бути евакуйовані та доправлені на спеціалізоване лікування до клінік Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Партнери не тільки приймають заявки на евакуацію, але й забезпечують транспортування медичними авіарейсами з медичного евакуаційного хабу в Польщі до європейських клінік, де надають спеціалізовану медичну допомогу", - пише МОЗ. 

Як відзначає пресслужба, спочатку міністерство подає запит на евакуацію. Після отримання пропозиції від лікарень із країн ЄС - координатори контактують з координаторами країн, які приймають пацієнтів, й погоджують етапи і маршрути безпечного медичного транспортування. 

Ознайомитись з алгоритмом медичної  евакуації можна за посиланням.  

Кого насамперед направляють до закордонних клінік: 

  • пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
  • пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (у разі опіків);
  • діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
  • дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
  • діти з орфанними захворюваннями.

Сімейний чи лікуючий лікар стаціонару ухвалює рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон. Під час евакуації важливо мати при собі  закордонний або ж внутрішній паспорт. Також необхідні виписки з історії хвороби.

Які є маршрути медичної евакуації на лікування за кордон: 

  • через обласний департамент охорони здоров’я;
  • шляхом подання особистої заявки через сайт МОЗ у розділі "Громадянам";
  • подання на евакуацію за кордон поранених військовослужбовців, який здійснюється через командування Медичних сил України.  

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