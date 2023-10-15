Как тяжело раненым пройти лечение за границей: алгоритм действий

"Партнеры не только принимают заявки на эвакуацию, но и обеспечивают транспортировку медицинскими авиарейсами из медицинского эвакуационного хаба в Польше в европейские клиники, где оказывают специализированную медицинскую помощь", - пишет Минздрав.

Как отмечает пресс-служба, сначала министерство подает запрос на эвакуацию. После получения предложения от больниц из стран ЕС - координаторы контактируют с координаторами стран, которые принимают пациентов, и согласовывают этапы и маршруты безопасной медицинской транспортировки.

Ознакомиться с алгоритмом медицинской эвакуации можно по ссылке.

Кого в первую очередь направляют в зарубежные клиники:

пациенты с травмами, которые требуют оказания третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

пациенты, нуждающиеся в предоставлении комбустиологической помощи (в случае ожогов);

дети с новообразованиями, которые нуждаются в предоставлении высокоспециализированной медицинской помощи;

взрослые пациенты с новообразованиями, которые нуждаются в предоставлении высокоспециализированной медицинской помощи;

дети с орфанными заболеваниями.

Семейный или лечащий врач стационара принимает решение о направлении пациента на лечение за границу. Во время эвакуации важно иметь при себе заграничный или внутренний паспорт. Также необходимы выписки из истории болезни.

Какие есть маршруты медицинской эвакуации на лечение за границу: