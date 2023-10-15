ua en ru
Вс, 15 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как тяжело раненым пройти лечение за границей: алгоритм действий

Воскресенье 15 октября 2023 08:25
UA EN RU
Как тяжело раненым пройти лечение за границей: алгоритм действий Фото: как тяжелораненым пройти лечение за границей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцы, пострадавшие в результате войны, могут быть эвакуированы и доставлены на специализированное лечение в клиники Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Партнеры не только принимают заявки на эвакуацию, но и обеспечивают транспортировку медицинскими авиарейсами из медицинского эвакуационного хаба в Польше в европейские клиники, где оказывают специализированную медицинскую помощь", - пишет Минздрав.

Как отмечает пресс-служба, сначала министерство подает запрос на эвакуацию. После получения предложения от больниц из стран ЕС - координаторы контактируют с координаторами стран, которые принимают пациентов, и согласовывают этапы и маршруты безопасной медицинской транспортировки.

Ознакомиться с алгоритмом медицинской эвакуации можно по ссылке.

Кого в первую очередь направляют в зарубежные клиники:

  • пациенты с травмами, которые требуют оказания третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;
  • пациенты, нуждающиеся в предоставлении комбустиологической помощи (в случае ожогов);
  • дети с новообразованиями, которые нуждаются в предоставлении высокоспециализированной медицинской помощи;
  • взрослые пациенты с новообразованиями, которые нуждаются в предоставлении высокоспециализированной медицинской помощи;
  • дети с орфанными заболеваниями.

Семейный или лечащий врач стационара принимает решение о направлении пациента на лечение за границу. Во время эвакуации важно иметь при себе заграничный или внутренний паспорт. Также необходимы выписки из истории болезни.

Какие есть маршруты медицинской эвакуации на лечение за границу:

  • через областной департамент здравоохранения;
  • путем подачи личной заявки через сайт Минздрава в разделе "Гражданам";
  • представление на эвакуацию за границу раненых военнослужащих, которое осуществляется через командование Медицинских сил Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Мобилизировали непригодного к службе. Как обжаловать решение военно-врачебной комиссии
Мобилизировали непригодного к службе. Как обжаловать решение военно-врачебной комиссии
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока