Як усиновити дитину під час війни: алгоритм дій

Фото: усиновити дитину можна під час війни (Getty Images)

Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну значно збільшилася кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.