Как усыновить ребенка во время войны: алгоритм действий
Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине значительно увеличилось количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
В настоящее время многие украинцы рассуждают о том, как дать детям шанс вырасти в полноценной семье.
Детальнее о том, при каких обстоятельствах можно начать процедуру усыновления и какие документы необходимы, можно узнать в инфографике от Кабинета министров:
Напомним, ранее мы писали, какое поведение детей должно насторожить родителей.
Кроме того, РБК-Украина сообщало, какую одежду, по словам педиатра, не стоит покупать новорожденным.
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