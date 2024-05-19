Как усыновить ребенка во время войны: алгоритм действий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

В настоящее время многие украинцы рассуждают о том, как дать детям шанс вырасти в полноценной семье.

Детальнее о том, при каких обстоятельствах можно начать процедуру усыновления и какие документы необходимы, можно узнать в инфографике от Кабинета министров: