Як уникнути штрафів при перетині залізничних колій: основні правила для водіїв

Залізничний переїзд є однією з найбільш небезпечних ділянок дороги для водіїв і пасажирів. Недотримання правил дорожнього руху (ПДР) у таких місцях може призвести до серйозних наслідків і передбачає суворі покарання.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.
Відповідно до статті 123 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за ігнорування правил руху на залізничних переїздах накладається штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).
Якщо водій проїжджає переїзд у заборонених умовах, можливі такі санкції:
Для водіїв-перевізників або під час перевезення небезпечних вантажів покарання посилюється:
Дотримання цих правил допоможе уникнути небезпечних ситуацій та штрафів.
Під час підготовки публікації використали матеріали: Правила дорожнього руху і Адміністративний Кодекс України.
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