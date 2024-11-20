Как избежать штрафов при пересечении железнодорожных путей: основные правила для водителей

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Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил на переездах

В соответствии со статьей 123 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за игнорирование правил движения на железнодорожных переездах налагается штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).

Если водитель проезжает переезд в запрещенных условиях, возможны следующие санкции:

Штраф 50 необлагаемых минимумов (850 грн) с изъятием транспортного средства (по решению).

50 необлагаемых минимумов (850 грн) с изъятием транспортного средства (по решению). Лишение водительских прав на срок от 6 до 12 месяцев (возможно изъятие авто).

на срок от 6 до 12 месяцев (возможно изъятие авто). Административный арест на 7-10 суток с возможностью изъятия транспортного средства.

Для водителей-перевозчиков или при перевозке опасных грузов наказание ужесточается:

Лишение водительских прав на срок от 1 до 3 лет (с изъятием автомобиля или без).

Административный арест на 10-15 суток (с возможным изъятием авто).

Основные правила безопасности на железнодорожных переездах

Пересекать железнодорожные пути можно исключительно в местах, оборудованных для этого. Водитель обязан выполнять требования шлагбаума, световых и звуковых сигналов, дорожных знаков, разметки, а также инструкции дежурного на переезде. В случае запрещения движения необходимо останавливаться перед стоп-линией, знаком "Стоп", шлагбаумом или светофором, оставляя безопасное расстояние до ближайшего рельса (не менее 10 м, если другие средства отсутствуют). Если разметка или знаки отсутствуют, переезд разрешен только в один ряд.

Когда проезд запрещен

Очередной сигнализирует о запрещении движения (жезл, флажок или вытянутые руки).

Шлагбаум опущен или начал опускаться.

Светофор или звуковой сигнал указывают на запрет независимо от положения шлагбаума.

На переезде или за ним есть пробка, которая заставит остановиться на путях.

К переезду близится поезд или другой подвижной состав (локомотив, дрезина).

Соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций и штрафов.