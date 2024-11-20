Как избежать штрафов при пересечении железнодорожных путей: основные правила для водителей

Железнодорожный переезд является одним из наиболее опасных участков дороги для водителей и пассажиров. Несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) в таких местах может привести к серьезным последствиям и предусматривает суровые наказания.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
В соответствии со статьей 123 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за игнорирование правил движения на железнодорожных переездах налагается штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн).
Если водитель проезжает переезд в запрещенных условиях, возможны следующие санкции:
Для водителей-перевозчиков или при перевозке опасных грузов наказание ужесточается:
Соблюдение этих правил поможет избежать опасных ситуаций и штрафов.
При подготовке публикации были использованы материалы: Правила дорожного движения и Административный Кодекс Украины.
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