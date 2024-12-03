Як уникнути шахраїв під час оформлення "Зимової єПідтримки": поради від поліції

Як уникнути шахрайства під час оформлення державної допомоги: поліція попереджає громадян

З 1 грудня в Україні розпочалася нова програма державної допомоги, у рамках якої громадяни можуть отримати 1000 гривень. Однак, паралельно з початком реалізації програми, активізувалися шахраї, які намагаються скористатися довірою українців.

Офіційні канали подання заявок

Подати заявку на виплату можна виключно через:

додаток " Дія" - з 1 грудня;

- з 1 грудня; відділення Укрпошти - з 4 грудня;

- з 4 грудня; банки-партнери - з 10 грудня.

Інші варіанти оформлення допомоги не передбачені.

Протягом грудня держава надає одноразову допомогу у розмірі 6500 гривень:

Малозабезпеченим сім’ям із дітьми ;

; Сім’ям ВПО з дітьми ;

; Особам з інвалідністю І групи з-поміж ВПО.

Ця виплата буде нарахована автоматично на основі даних державних реєстрів, подавати додаткові заявки не потрібно.

Як працюють шахраї

Поліція попереджає про активізацію злочинців, які створюють фішингові сайти, що імітують офіційні ресурси, і розсилають повідомлення з підробленими посиланнями для "швидкого оформлення допомоги". Потрапивши на такий сайт, користувач може втратити доступ до своїх банківських рахунків або конфіденційної інформації.

Як захиститися від шахрайства