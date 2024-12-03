Як уникнути шахраїв під час оформлення "Зимової єПідтримки": поради від поліції

З 1 грудня в Україні розпочалася програма "Зимової єПідтримки", але водночас активізувалися шахраї, які використовують фішингові сайти та підроблені повідомлення, щоб викрасти дані громадян. Поліція попереджає: подати заявку можна лише через офіційні канали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.
З 1 грудня в Україні розпочалася нова програма державної допомоги, у рамках якої громадяни можуть отримати 1000 гривень. Однак, паралельно з початком реалізації програми, активізувалися шахраї, які намагаються скористатися довірою українців.
Подати заявку на виплату можна виключно через:
Інші варіанти оформлення допомоги не передбачені.
Протягом грудня держава надає одноразову допомогу у розмірі 6500 гривень:
Ця виплата буде нарахована автоматично на основі даних державних реєстрів, подавати додаткові заявки не потрібно.
Поліція попереджає про активізацію злочинців, які створюють фішингові сайти, що імітують офіційні ресурси, і розсилають повідомлення з підробленими посиланнями для "швидкого оформлення допомоги". Потрапивши на такий сайт, користувач може втратити доступ до своїх банківських рахунків або конфіденційної інформації.
Нагадаємо, що зловмисники вправно користуються всіма можливостями, маніпулюють своїми жертвами, вигадуючи безліч нових схем та вдосконалюють уже відомі. Основним інструментом у їхній схемі є фальшиві сайти та посилання, які імітують справжні ресурси.
Крім того, наразі в Інтернеті шахраї поширюють різні схеми, спрямовані на вимагання грошей.