Как избежать мошенников при оформлении "Зимней єПідтримки": советы от полиции

Как избежать мошенничества при оформлении государственной помощи: полиция предупреждает граждан

С 1 декабря в Украине стартовала новая программа государственной помощи, в рамках которой граждане могут получить 1000 гривен. Однако одновременно с началом реализации программы активизировались мошенники, которые пытаются воспользоваться доверием украинцев.

Официальные каналы подачи заявок

Подать заявку на выплату можно исключительно через:

приложение "Дія" - с 1 декабря;

с 1 декабря; отделения Укрпочты - с 4 декабря;

с 4 декабря; банки-партнеры - с 10 декабря.

Другие способы оформления помощи не предусмотрены.

В течение декабря государство также предоставляет одноразовую выплату в размере 6500 гривен:

Малообеспеченным семьям с детьми;

Семьям ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) с детьми;

Лицам с инвалидностью I группы из числа ВПЛ.

Эта выплата будет начислена автоматически на основе данных государственных реестров. Дополнительные заявки подавать не нужно.

Как работают мошенники

Полиция предупреждает об активизации преступников, которые создают фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы, и рассылают сообщения с поддельными ссылками для "быстрого оформления помощи". Попав на такой сайт, пользователь может потерять доступ к своим банковским счетам или конфиденциальной информации.

Как защититься от мошенничества