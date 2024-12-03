Как избежать мошенников при оформлении "Зимней єПідтримки": советы от полиции

С 1 декабря в Украине началась программа "Зимней єПідтримки", но одновременно с этим активизировались мошенники, которые используют фишинговые сайты и поддельные сообщения, чтобы похитить данные граждан. Полиция предупреждает: подать заявку можно только через официальные каналы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.
С 1 декабря в Украине стартовала новая программа государственной помощи, в рамках которой граждане могут получить 1000 гривен. Однако одновременно с началом реализации программы активизировались мошенники, которые пытаются воспользоваться доверием украинцев.
Подать заявку на выплату можно исключительно через:
Другие способы оформления помощи не предусмотрены.
В течение декабря государство также предоставляет одноразовую выплату в размере 6500 гривен:
Эта выплата будет начислена автоматически на основе данных государственных реестров. Дополнительные заявки подавать не нужно.
Полиция предупреждает об активизации преступников, которые создают фишинговые сайты, имитирующие официальные ресурсы, и рассылают сообщения с поддельными ссылками для "быстрого оформления помощи". Попав на такой сайт, пользователь может потерять доступ к своим банковским счетам или конфиденциальной информации.
Напомним, что злоумышленники умело пользуются всеми возможностями, манипулируют своими жертвами, придумывая множество новых схем и совершенствуют уже известные. Основным инструментом в их схеме являются фальшивые сайты и ссылки, имитирующие подлинные ресурсы.
Кроме того, в настоящее время в Интернете мошенники распространяют разные схемы, направленные на вымогание денег.