Як уникнути розшуку через військовий облік: інструкція від ТЦК

Чоловіки призовного віку та медичні працівники мають дотримуватись правил військового обліку. Зокрема, вчасної зміни статусу у військовому реєстрі.

Якщо громадянин змінив місце проживання, навчання, роботи або стан здоров’я, він має оновити свої дані у військовому реєстрі. Для цього йому потрібно звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Окрім цього, для оновлення своїх даних, він може подати заяву через офіційні онлайн-сервіси. Варто зауважити, що це стосується й тих громадян, які виїхали за кордон.

Якщо вас оголосили в розшук

Відповідно до законодавства, громадян, які не оновили свої дані у військовому реєстрі, можуть оголосити в розшук. Своєю чергою, це може спричинити додаткові труднощі під час перетину кордону або отримання документів.

Щоб уникнути таких проблем: