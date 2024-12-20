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Як уникнути розшуку через військовий облік: інструкція від ТЦК

Фото: Військовий облік в Україні (facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Автор: Катерина Творожнікова

В умовах війни дотримання правил військового обліку стає критично важливим для безпеки України. Недбале ставлення до цього питання може призвести до серйозних наслідків, зокрема - оголошення в розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Волинського обласного ТЦК та СП.

Чоловіки призовного віку та медичні працівники мають дотримуватись правил військового обліку. Зокрема, вчасної зміни статусу у військовому реєстрі. 

Якщо громадянин змінив місце проживання, навчання, роботи або стан здоров’я, він має оновити свої дані у військовому реєстрі. Для цього йому потрібно звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Окрім цього, для оновлення своїх даних, він може подати заяву через офіційні онлайн-сервіси. Варто зауважити, що це стосується й тих громадян, які виїхали за кордон.

Якщо вас оголосили в розшук

Відповідно до законодавства, громадян, які не оновили свої дані у військовому реєстрі, можуть оголосити в розшук. Своєю чергою, це може спричинити додаткові труднощі під час перетину кордону або отримання документів.

Щоб уникнути таких проблем:

  1. Завчасно повідомляйте про зміни у своєму статусі.
  2. Звертайтеся до ТЦК та СП за консультаціями щодо можливих питань.
  3. Виконуйте законодавчі вимоги стосовно військового обліку.

Раніше ми писали, за які порушення військовозобов'язані можуть отримати штраф. Найпоширенішими підставами для штрафу є неоновлення даних у ТЦК та СП. Ще однією з найпопулярніших підстав для штрафу є неявка по повістці. Зокрема, якщо людина приходить у ТЦК з затримкою.

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Військовий облік