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Как избежать розыска из-за воинского учета: инструкция от ТЦК

Фото: Военный учет в Украине (facebook.com/ChernihivTCKtaSP)
Автор: Катерина Творожникова

В условиях войны соблюдение правил воинского учета становится критически важным для безопасности Украины. Небрежное отношение к этому вопросу может привести к серьезным последствиям, в частности - объявлению в розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Волынского областного ТЦК и СП.

Мужчины призывного возраста и медицинские работники должны соблюдать правила воинского учета. В частности, своевременного изменения статуса в военном реестре.

Если гражданин изменил место жительства, учебы, работы или состояние здоровья, он должен обновить свои данные в военном реестре. Для этого ему нужно обратиться в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Кроме этого, для обновления своих данных, он может подать заявление через официальные онлайн-сервисы. Стоит отметить, что это касается и тех граждан, которые выехали за границу.

Если вас объявили в розыск

В соответствии с законодательством, граждан, которые не обновили свои данные в военном реестре, могут объявить в розыск. В свою очередь это может повлечь дополнительные трудности при пересечении границы или получения документов.

Чтобы избежать таких проблем:

  1. Заблаговременно сообщайте об изменениях в своем статусе.
  2. Обращайтесь в ТЦК и СП за консультациями по возможным вопросам.
  3. Выполняйте законодательные требования относительно воинского учета.

Ранее мы писали, за какие нарушения военнообязанные могут получить штраф. Самыми распространенными основаниями для штрафа является необновление данных в ТЦК и СП. Еще одним из самых популярных оснований для штрафа является неявка по повестке. В частности, если человек приходит в ТЦК с задержкой.

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Воинский учет