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Як уникнути переохолодження: поради від ДСНС

Неділя 17 листопада 2024 15:45
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Як уникнути переохолодження: поради від ДСНС Ілюстративне зображення (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Переохолодження - це небезпечний стан, що виникає, коли температура тіла знижується через тривалий вплив холоду. Втрата тепла відбувається поступово, і часто люди не помічають перших ознак цього процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надвичайних ситуацій (ДСНС).

Щоби уникнути переохолодження, керуйтеся правилами:

  • одягайтеся тепло, використовуйте кілька шарів одягу;
  • обирайте взуття з товстою підошвою для додаткового захисту від холоду;
  • захищайте голову шапкою, шию - шарфом, а руки - рукавицями;
  • перед виходом на довгий час на вулицю споживайте поживну, висококалорійну їжу та пийте багато рідини, наприклад, гарячий чай;
  • якщо плануєте залишатися на холоді тривалий час, заходьте щогодини до теплого приміщення, щоб зігрітися;
  • рухайтеся якомога частіше, ворушіть пальцями рук і ніг - це допоможе зберегти тепло;
  • пийте гарячі напої, такі як чай, але уникайте алкоголю, оскільки він, всупереч поширеній думці, сприяє втраті тепла;
  • якщо з’явилися тремтіння, сонливість або інші ознаки переохолодження, зайдіть у найближче тепле приміщення, випийте гарячого напою та зігрійтеся;
  • якщо після цього стан не покращується, обов’язково зверніться за медичною допомогою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як захистити себе в період вірусів та простуд.

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