Як уникнути переохолодження: поради від ДСНС

Переохолодження - це небезпечний стан, що виникає, коли температура тіла знижується через тривалий вплив холоду. Втрата тепла відбувається поступово, і часто люди не помічають перших ознак цього процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надвичайних ситуацій (ДСНС).

Щоби уникнути переохолодження, керуйтеся правилами: одягайтеся тепло, використовуйте кілька шарів одягу;

обирайте взуття з товстою підошвою для додаткового захисту від холоду;

захищайте голову шапкою, шию - шарфом, а руки - рукавицями;

перед виходом на довгий час на вулицю споживайте поживну, висококалорійну їжу та пийте багато рідини, наприклад, гарячий чай;

якщо плануєте залишатися на холоді тривалий час, заходьте щогодини до теплого приміщення, щоб зігрітися;

рухайтеся якомога частіше, ворушіть пальцями рук і ніг - це допоможе зберегти тепло;

пийте гарячі напої, такі як чай, але уникайте алкоголю, оскільки він, всупереч поширеній думці, сприяє втраті тепла;

якщо з’явилися тремтіння, сонливість або інші ознаки переохолодження, зайдіть у найближче тепле приміщення, випийте гарячого напою та зігрійтеся;

якщо після цього стан не покращується, обов’язково зверніться за медичною допомогою.