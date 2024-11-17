Як уникнути переохолодження: поради від ДСНС
Ілюстративне зображення (pixabay.com)
Переохолодження - це небезпечний стан, що виникає, коли температура тіла знижується через тривалий вплив холоду. Втрата тепла відбувається поступово, і часто люди не помічають перших ознак цього процесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надвичайних ситуацій (ДСНС).
Щоби уникнути переохолодження, керуйтеся правилами:
- одягайтеся тепло, використовуйте кілька шарів одягу;
- обирайте взуття з товстою підошвою для додаткового захисту від холоду;
- захищайте голову шапкою, шию - шарфом, а руки - рукавицями;
- перед виходом на довгий час на вулицю споживайте поживну, висококалорійну їжу та пийте багато рідини, наприклад, гарячий чай;
- якщо плануєте залишатися на холоді тривалий час, заходьте щогодини до теплого приміщення, щоб зігрітися;
- рухайтеся якомога частіше, ворушіть пальцями рук і ніг - це допоможе зберегти тепло;
- пийте гарячі напої, такі як чай, але уникайте алкоголю, оскільки він, всупереч поширеній думці, сприяє втраті тепла;
- якщо з’явилися тремтіння, сонливість або інші ознаки переохолодження, зайдіть у найближче тепле приміщення, випийте гарячого напою та зігрійтеся;
- якщо після цього стан не покращується, обов’язково зверніться за медичною допомогою.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як захистити себе в період вірусів та простуд.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.