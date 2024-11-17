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Как избежать переохлаждения: советы от ГСЧС

Воскресенье 17 ноября 2024 15:45
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Как избежать переохлаждения: советы от ГСЧС Иллюстративное изображение (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Переохлаждение - это опасное состояние, возникающее, когда температура тела снижается из-за длительного воздействия холода. Потеря тепла происходит постепенно, и часто люди не замечают первых признаков этого процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Чтобы избежать переохлаждения, руководствуйтесь правилами:

  • одевайтесь тепло, используйте несколько слоев одежды;
  • выбирайте обувь с толстой подошвой для дополнительной защиты от холода;
  • защищайте голову шапкой, шею - шарфом, а руки - варежками;
  • перед выходом на долгое время на улицу потребляйте питательную, высококалорийную пищу и пейте много жидкости, например, горячий чай;
  • если планируете оставаться на холоде длительное время, заходите каждый час в теплое помещение, чтобы согреться;
  • двигайтесь как можно чаще, шевелите пальцами рук и ног - это поможет сохранить тепло;
  • пейте горячие напитки, такие как чай, но избегайте алкоголя, поскольку он, вопреки распространенному мнению, способствует потере тепла;
  • если появились дрожь, сонливость или другие признаки переохлаждения, зайдите в ближайшее теплое помещение, выпейте горячего напитка и согрейтесь;
  • если после этого состояние не улучшается, обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как защитить себя в период вирусов и простуд.

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ГСЧС
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