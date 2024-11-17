Как избежать переохлаждения: советы от ГСЧС

Переохлаждение - это опасное состояние, возникающее, когда температура тела снижается из-за длительного воздействия холода. Потеря тепла происходит постепенно, и часто люди не замечают первых признаков этого процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Напомним, РБК-Украина писало о том, как защитить себя в период вирусов и простуд.

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