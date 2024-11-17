Как избежать переохлаждения: советы от ГСЧС
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Переохлаждение - это опасное состояние, возникающее, когда температура тела снижается из-за длительного воздействия холода. Потеря тепла происходит постепенно, и часто люди не замечают первых признаков этого процесса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Чтобы избежать переохлаждения, руководствуйтесь правилами:
- одевайтесь тепло, используйте несколько слоев одежды;
- выбирайте обувь с толстой подошвой для дополнительной защиты от холода;
- защищайте голову шапкой, шею - шарфом, а руки - варежками;
- перед выходом на долгое время на улицу потребляйте питательную, высококалорийную пищу и пейте много жидкости, например, горячий чай;
- если планируете оставаться на холоде длительное время, заходите каждый час в теплое помещение, чтобы согреться;
- двигайтесь как можно чаще, шевелите пальцами рук и ног - это поможет сохранить тепло;
- пейте горячие напитки, такие как чай, но избегайте алкоголя, поскольку он, вопреки распространенному мнению, способствует потере тепла;
- если появились дрожь, сонливость или другие признаки переохлаждения, зайдите в ближайшее теплое помещение, выпейте горячего напитка и согрейтесь;
- если после этого состояние не улучшается, обязательно обратитесь за медицинской помощью.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как защитить себя в период вирусов и простуд.
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