Як українцям відновити втрачене пенсійне посвідчення: інструкція

Як можна відновити втрачене пенсійне посвідчення

Для того, щоб пенсіонеру отримати новий документ замість старого втраченого, потрібно:

або звернутись до обраного сервісного центру територіального органу Пенсійного фонду України

або онлайн - через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг ПФУ

або онлайн - за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд"

У прес-службі ПФУ уточнили також, що електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку "Дія" (яке генерується після виготовлення пенсійного посвідчення) має таку саму юридичну силу, як і традиційне.

Відновити пенсійне посвідчення можна кількома шляхами (інфографіка: pfu.gov.ua)

Де оформити послугу та які документи потрібні

При зверненні до сервісного центру ПФУ, пенсіонеру для відновлення посвідчення потрібно:

пред'явити паспорт

пред'явити довідку про присвоєння ідентифікаційного номера

заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення

додати до заяви кольорове фото розміром 3 на 2,5 см

Щоб подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення через веб-портал електронних послуг ПФУ, потрібно:

увійти до системи (особистого кабінету на порталі)

зайти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення"

обрати опцію "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення"

Для того, щоб подати заяву за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд" потрібно:

обрати вкладку "До ПФУ"

перейти до розділу "Комунікації до ПФУ"

зайти у "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення"

У ПФУ пояснили, що для подання заяви на виготовлення пенсійного посвідчення через електронні сервіси, необхідно підготувати скановані копії:

паспорта

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

власного підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору)

фотокартку

"Сканкопії повинні бути кольоровими та чіткими. Збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб, а назви мають відповідати виду відсканованого документа", - уточнили у Пенсійному фонді.

Після того, як пенсійне посвідчення буде виготовлене, його можна буде забрати в тому сервісному центрі ПФУ, який було зазначено у відповідній заяві.