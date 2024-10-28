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Как украинцам восстановить утерянное пенсионное удостоверение: инструкция

Восстановить утерянное пенсионное удостоверение можно по-разному (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Если пенсионер потерял пенсионное удостоверение, новый документ можно получить несколькими путями - офлайн (в сервисном центре Пенсионного фонда Украины) или онлайн (удаленно).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как можно восстановить утерянное пенсионное удостоверение

Для того чтобы пенсионеру получить новый документ вместо старого утерянного, нужно:

  • или обратиться в выбранный сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины
  • или онлайн - через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ
  • или онлайн - с помощью мобильного приложения "Пенсійний фонд"

В пресс-службе ПФУ уточнили также, что электронная версия пенсионного удостоверения в мобильном приложении "Дія" (генерируемое после изготовления пенсионного удостоверения) имеет такую же юридическую силу, как и традиционное.

Восстановить пенсионное удостоверение можно несколькими путями (инфографика: pfu.gov.ua)

Где оформить услугу и какие документы нужны

При обращении в сервисный центр ПФУ, пенсионеру для восстановления удостоверения требуется:

  • предъявить паспорт
  • предъявить справку о присвоении идентификационного номера
  • заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения
  • добавить к заявлению цветное фото размером 3 на 2,5 см

Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через веб-портал электронных услуг ПФУ, необходимо:

  • войти в систему (личный кабинет на портале)
  • зайти в раздел "Щодо пенсійного забезпечення"
  • выбрать опцию "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення"

Для того чтобы подать заявление с помощью мобильного приложения "Пенсійний фонд" нужно:

  • выбрать вкладку "До ПФУ"
  • перейти в раздел "Комунікації до ПФУ"
  • зайти в "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення"

В ПФУ объяснили, что для подачи заявления на изготовление пенсионного удостоверения через электронные сервисы необходимо подготовить сканированные копии:

  • паспорта
  • справки о присвоении идентификационного номера
  • собственной подписи (должна быть выполнена чернилами черного цвета)
  • фотографию

"Сканкопии должны быть цветными и четкими. Сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 Мб, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа", - уточнили в Пенсионном фонде.

После того, как пенсионное удостоверение будет изготовлено, его можно будет забрать в том сервисном центре ПФУ, который был указан в соответствующем заявлении.

Напомним, 25 октября Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за текущий месяц.

В центральном органе исполнительной власти сообщалось, что на пенсионные выплаты было направлено 64 млрд грн (в том числе 9,5 млрд грн через АО "Укрпочта" и 54,5 млрд грн через уполномоченные банки).

Кроме того, по состоянию на 27 октября было профинансировано: 1459,1 млн грн - на выплату жилищных субсидий и льгот, 2552 млн грн - на страховые выплаты (в том числе 1384,1 млн грн - на оплату больничных).

В конце октября 2024 года было предоставлено 979 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы ПФУ.

Следует отметить, что право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Читайте также, как будущим пенсионерам подать заявление на пенсию онлайн.

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