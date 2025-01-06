Як українцям отримати субсидію на опалення: важливі терміни та правила

Як отримати субсидію та не втратити допомогу

Згідно з прогнозами, зима 2024-2025 рр може стати однією з найскладніших в історії України через вплив війни, енергетичні проблеми та обстріли інфраструктури.

Для багатьох українців плата за комунальні послуги залишається суттєвим навантаженням на бюджет, тому уряд пропонує житлові субсидії, які можуть значно знизити витрати.

Коли нараховуються субсидії на опалення

Понад 2,8 мільйона домогосподарств в Україні вже отримують житлові субсидії, і для продовження виплат звертатись до Пенсійного фонду не потрібно - перерахунок здійснюється автоматично. Однак, якщо у вас є борги за комунальні послуги, надання субсидії буде припинено.

Для того, щоб не втратити субсидію, потрібно контролювати свою платіжну дисципліну. Якщо борг перевищує 40 неоподаткованих мінімумів (на сьогодні це 680 гривень), то субсидія буде припинена. Якщо вам відмовили в пролонгації субсидії через заборгованість, у вас є два місяці для вирішення цієї проблеми.

Як не втратити субсидію

Якщо у вас виникла заборгованість, вам потрібно погасити борг або укласти договір на реструктуризацію, або подати судове рішення про відкриття справи. Необхідно подати документи до Пенсійного фонду, щоб не втратити субсидію за перші два місяці опалювального сезону.

Це правило стосується і тих, хто звертається за субсидією вперше. Якщо заяву подано в перші два місяці сезону, субсидія буде призначена з початку опалювального сезону, якщо ж пізніше - то з наступного місяця.

Як самостійно розрахувати суму субсидії на газ в опалювальний період

Субсидія на природний газ для родини з чотирьох осіб, яка використовує газ для опалення, приготування їжі та водонагріву, може скласти близько 2 тисяч гривень на місяць, якщо доходи родини не перевищують 15 тисяч гривень.

Для розрахунку обов'язкового платежу, який сім'я повинна сплатити, необхідно визначити середньомісячний дохід на одну особу. Потім цей дохід порівнюється з прожитковим мінімумом, і на основі отриманого значення визначається відсоток обов'язкового платежу. Наприклад, для родини з доходом 15 тисяч гривень цей відсоток становить 10%, що означає, що обов'язковий платіж складатиме 1500 гривень.

Держава нарахує субсидію для покриття вартості газу, що перевищує обов'язковий платіж, в межах соціальних норм.

Соціальні норми на газ в опалювальний період

Для домогосподарства з чотирьох осіб, яке використовує газ для опалення, приготування їжі та водонагріву, норма споживання газу становить 401 куб. метрів на місяць. Якщо родина споживає газ в межах цієї норми, субсидія покриває витрати на газ, що перевищують обов'язковий платіж. Вартість газу, яка перевищує нормативну норму, повинна оплачуватись за рахунок власних коштів родини.