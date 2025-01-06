Как украинцам получить субсидию на отопление: важные сроки и правила

Как получить субсидию и не потерять помощь

Согласно прогнозам, зима 2024-2025 гг может стать одной из самых сложных в истории Украины из-за влияния войны, энергетических проблем и обстрелов инфраструктуры.

Для многих украинцев плата за коммунальные услуги остается существенной нагрузкой на бюджет, поэтому правительство предлагает жилищные субсидии, которые могут значительно снизить расходы.

Когда начисляются субсидии на отопление

Более 2,8 миллиона домохозяйств в Украине уже получают жилищные субсидии, и для продолжения выплат обращаться в Пенсионный фонд не нужно - перерасчет осуществляется автоматически. Однако, если у вас есть долги за коммунальные услуги, предоставление субсидии будет прекращено.

Для того, чтобы не потерять субсидию, нужно контролировать свою платежную дисциплину. Если долг превышает 40 необлагаемых минимумов (на сегодня это 680 гривен), то субсидия будет прекращена. Если вам отказали в пролонгации субсидии из-за задолженности, у вас есть два месяца для решения этой проблемы.

Как не потерять субсидию

Если у вас возникла задолженность, вам нужно погасить долг или заключить договор на реструктуризацию, или подать судебное решение об открытии дела. Необходимо подать документы в Пенсионный фонд, чтобы не потерять субсидию за первые два месяца отопительного сезона.

Это правило касается и тех, кто обращается за субсидией впервые. Если заявление подано в первые два месяца сезона, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона, если же позже - то со следующего месяца.

Как самостоятельно рассчитать сумму субсидии на газ в отопительный период

Субсидия на природный газ для семьи из четырех человек, которая использует газ для отопления, приготовления пищи и водонагрева, может составить около 2 тысяч гривен в месяц, если доходы семьи не превышают 15 тысяч гривен.

Для расчета обязательного платежа, который семья должна оплатить, необходимо определить среднемесячный доход на одного человека. Затем этот доход сравнивается с прожиточным минимумом, и на основе полученного значения определяется процент обязательного платежа. Например, для семьи с доходом 15 тысяч гривен этот процент составляет 10%, что означает, что обязательный платеж будет составлять 1500 гривен.

Государство начислит субсидию для покрытия стоимости газа, превышающей обязательный платеж, в пределах социальных норм.

Социальные нормы на газ в отопительный период

Для домохозяйства из четырех человек, которое использует газ для отопления, приготовления пищи и водонагрева, норма потребления газа составляет 401 куб. метров в месяц. Если семья потребляет газ в пределах этой нормы, субсидия покрывает расходы на газ, превышающие обязательный платеж. Стоимость газа, которая превышает нормативную норму, должна оплачиваться за счет собственных средств семьи.