Як українцям отримати перші водійські права в Польщі: пояснення

Українці, які сьогодні перебувають у Польщі, мають можливість отримати свої перші водійські права. Однак, для початку необхідно записатися на курси водіїв.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.
Які умови необхідні для того, щоб записатись на курси:
В першу чергу необхідно звернутись до відділу комунікації за місцем проживання для отримання профілю кандидата у водії (PKK) з таким пакетом документів:
Після цього обрати найбільш зручну автошколу й записатись на курси. Після проходження теоретичного та практичного курсу - скласти внутрішній іспит з подальшим отриманням сертифіката про завершення навчання в автошколі.
"Записатися до Воєводського центру дорожнього руху (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для складання зовнішніх іспитів з теорії та практики водіння. Для допуску до здачі потрібно надати ті ж документи, що й для присвоєння номера PKK, плюс сертифікат з автошколи", - пише пресслужба.
Після складання усіх частин іспиту у Воєводському центрі дорожнього руху оплатити виготовлення посвідчення водія й забрати документ.
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