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Як українцям отримати перші водійські права в Польщі: пояснення

Фото: як українцям отримати перші водійські права в Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українці, які сьогодні перебувають у Польщі, мають можливість отримати свої перші водійські права. Однак, для початку необхідно записатися на курси водіїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Які умови необхідні для того, щоб записатись на курси:

  • перебувати в Польщі більше ніж 185 днів;
  • мати карту побиту;
  • мати договір на оренду житла.

В першу чергу необхідно звернутись до відділу комунікації за місцем проживання для отримання профілю кандидата у водії (PKK) з таким пакетом документів:

  • заявою;
  • фотографією розміром 3,5×4,5 см;
  • довідкою про ознайомлення зі змістом ст. 233 КК;
  • медичною довідкою, яка підтверджує відсутність протипоказань для керування автомобілем.

Після цього обрати найбільш зручну автошколу й записатись на курси. Після проходження теоретичного та практичного курсу - скласти внутрішній іспит з подальшим отриманням сертифіката про завершення навчання в автошколі.

"Записатися до Воєводського центру дорожнього руху (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для складання зовнішніх іспитів з теорії та практики водіння. Для допуску до здачі потрібно надати ті ж документи, що й для присвоєння номера PKK, плюс сертифікат з автошколи", - пише пресслужба.

Після складання усіх частин іспиту у Воєводському центрі дорожнього руху оплатити виготовлення посвідчення водія й забрати документ.

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