Как украинцам получить первые водительские права в Польше: объяснение

Какие условия необходимы для того, чтобы записаться на курсы:

находиться в Польше более 185 дней;

иметь карту побыта;

иметь договор аренды жилья.

В первую очередь необходимо обратиться в отдел коммуникации по месту жительства для получения профиля кандидата в водители (PKK) с таким пакетом документов:

заявлением;

фотографией размером 3,5×4,5 см;

справкой об ознакомлении с содержанием ст. 233 УК;

медицинской справкой, подтверждающей отсутствие противопоказаний для вождения автомобиля.

После этого выбрать наиболее удобную автошколу и записаться на курсы. После прохождения теоретического и практического курса - сдать внутренний экзамен с последующим получением сертификата о завершении обучения в автошколе.

"Записаться в Воеводский центр дорожного движения (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для сдачи внешних экзаменов по теории и практике вождения. Для допуска к сдаче нужно предоставить те же документы, что и для присвоения номера PKK плюс сертификат из автошколы", - пишет пресс-служба.

После сдачи всех частей экзамена в Воеводском центре дорожного движения оплатить изготовление водительского удостоверения и забрать документ.