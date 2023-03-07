Как украинцам получить первые водительские права в Польше: объяснение

Украинцы, находящиеся сегодня в Польше, имеют возможность получить свои первые водительские права. Однако для начала необходимо записаться на курсы водителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
Какие условия необходимы для того, чтобы записаться на курсы:
В первую очередь необходимо обратиться в отдел коммуникации по месту жительства для получения профиля кандидата в водители (PKK) с таким пакетом документов:
После этого выбрать наиболее удобную автошколу и записаться на курсы. После прохождения теоретического и практического курса - сдать внутренний экзамен с последующим получением сертификата о завершении обучения в автошколе.
"Записаться в Воеводский центр дорожного движения (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для сдачи внешних экзаменов по теории и практике вождения. Для допуска к сдаче нужно предоставить те же документы, что и для присвоения номера PKK плюс сертификат из автошколы", - пишет пресс-служба.
После сдачи всех частей экзамена в Воеводском центре дорожного движения оплатить изготовление водительского удостоверения и забрать документ.
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