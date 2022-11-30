Як українцям отримати пенсії, субсидії та пільги: роз’яснення ПФУ
Фото: ПФУ оприлюднив інструкцію щодо отримання субсидій і пільг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Пенсійний фонд України надав роз’яснення, як в умовах війни отримати пенсії, житлові субсидії та пільги. Передбачені два шляхи отримання виплат - через банки та через "Укрпошту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Якщо пенсія чи/та субсидія виплачуються через банк
"Незалежно від того, де ви перебуваєте: на тимчасово окупованій території, на території, де ведуться активні бойові дії, або тимчасово виїхали у безпечне місце, кошти надійдуть на ваш рахунок своєчасно (у визначену дату виплати)", - йдеться в повідомленні.
Якщо ви отримували пенсію та/чи субсидію через АТ "Укрпошта"
Залежно від того, де ви перебуваєте, дії можуть бути наступними:
- якщо ви знаходитесь за місцем постійного проживання, - очікуйте свою виплату вдома або отримайте її у поштовому відділенні (з урахуванням встановленої вам дати виплати та згідно з графіком роботи поштового відділення);
- якщо ви перебували або перебуваєте на тимчасово окупованій території чи на території, де ведуться активні бойові дії, та протягом певного часу АТ "Укрпошта" не мало можливості доставляти пенсію, – кошти ви зможете отримати, коли це стане можливим і безпечним: або з рахунка, відкритого Пенсійним фондом України в АТ "Ощадбанк", або у листоноші. Щоб одержати кошти з рахунка, потрібно особисто звернутися до АТ "Ощадбанк" для укладення з ним договору банківського рахунка. Якщо ж бажаєте продовжувати отримувати пенсію через АТ "Укрпошта", слід звернутись до будь-якого сервісного центру головного управління Фонду (перелік діючих сервісних центрів) або ж сільського, селищного, міського голови і повідомити про свої наміри одержувати виплати у такий спосіб;
- якщо ви тимчасово виїхали в інший населений пункт України, – ви можете отримати свої виплати у відділенні поштового зв’язку або з доставкою додому за тимчасовим місцем перебування поштовим переказом, або ж в АТ "Ощадбанк" через послугу "Швидка копійка". Для повідомлення про своє бажання отримати кошти у такий спосіб достатньо звернутись до сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України (контакти за посиланням). Цю інформацію також можна передати через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Фонду. Для оформлення поштового переказу можна звертатись до Контакт-центру АТ "Укрпошта" за номером 0 800 300 545.
- якщо ви тимчасово виїхали за межі України, - ви можете отримати свої виплати після повернення або раніше - у разі переведення виплат на банківський рахунок. Заяву про зміну способу виплати можна подати через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, функції з виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також буде призначати субсидії.