Как украинцам получить пенсии, субсидии и льготы: разъяснение ПФУ

Пенсионный фонд Украины дал разъяснение, как в условиях войны получить пенсии, жилищные субсидии и льготы. Предусмотрены два пути получения выплат - через банки и через "Укрпочту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Если пенсия или субсидия выплачиваются через банк

"Независимо от того, где вы находитесь: на временно оккупированной территории, на территории, где ведутся активные боевые действия или временно выехали в безопасное место, средства поступят на ваш счет своевременно (в определенную дату выплаты)", - говорится в сообщении.

Если вы получали пенсию и/или субсидию через АО "Укрпочта"

В зависимости от того, где вы находитесь, действия могут быть следующими: