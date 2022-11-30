Как украинцам получить пенсии, субсидии и льготы: разъяснение ПФУ
Фото: ПФУ обнародовал инструкцию по получению субсидий и льгот (Виталий Носач, РБК-Украина)
Пенсионный фонд Украины дал разъяснение, как в условиях войны получить пенсии, жилищные субсидии и льготы. Предусмотрены два пути получения выплат - через банки и через "Укрпочту".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
Если пенсия или субсидия выплачиваются через банк
"Независимо от того, где вы находитесь: на временно оккупированной территории, на территории, где ведутся активные боевые действия или временно выехали в безопасное место, средства поступят на ваш счет своевременно (в определенную дату выплаты)", - говорится в сообщении.
Если вы получали пенсию и/или субсидию через АО "Укрпочта"
В зависимости от того, где вы находитесь, действия могут быть следующими:
- если вы находитесь по месту жительства, - ожидайте свою выплату дома или получите ее в почтовом отделении (с учетом установленной вам даты выплаты и согласно графику работы почтового отделения);
- если вы находились или находитесь на временно оккупированной или на территории, где ведутся активные боевые действия, и в течение определенного времени АО "Укрпочта" не имело возможности доставлять пенсию, - средства вы сможете получить, когда это станет возможным и безопасным: или со счета, открытого Пенсионным фондом Украины в АО "Ощадбанк", или у почтальона. Чтобы получить денежные средства со счета, нужно лично обратиться в АО "Ощадбанк" для заключения с ним договора банковского счета. Если же хотите продолжать получать пенсию через АО "Укрпочта", следует обратиться в любой сервисный центр главного управления Фонда (перечень действующих сервисных центров) или сельского, поселкового, городского головы и сообщить о своих намерениях получать выплаты таким образом;
- если вы временно выехали в другой населенный пункт Украины, - вы можете получить свои выплаты в отделении почтовой связи либо с доставкой на дом по временному месту нахождения почтовым переводом, либо в АО "Ощадбанк" через услугу "Быстрая копейка". Для уведомления о своем желании получить средства таким образом достаточно обратиться в сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины (контакты по ссылке). Эта информация также может быть передана через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Фонда. Для оформления почтового перевода можно обращаться в Контакт-центр АО "Укрпочта" по номеру 0800300545.
- если вы временно выехали за пределы Украины, - вы можете получить свои выплаты по возвращению или раньше - в случае перевода выплат на банковский счет. Заявление об изменении способа выплаты можно подать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Напомним, функции по выплате субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также будет назначать субсидии.