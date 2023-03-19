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Як українцям отримати компенсацію за ліки у Польщі: перелік документів

Фото: як українцям отримати компенсацію за ліки у Польщі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українці, які після 24 лютого вимушено евакуювалися до Польщі, мають право на відшкодування за придбання ліків на тих самих умовах, що й поляки. Водночас для цього треба мати декілька документів, без яких компенсацію надано не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Щоб отримати відшкодування за ліки, необхідно мати:

  • відповідний рецепт від лікаря;
  • номер PESEL;
  • документ, що підтверджує перетин кордону не раніше як 24 лютого 2022 року.

"Отримати безоплатні ліки або купити їх зі знижкою можна лише в тих аптеках, які мають підписаний контракт із Національним фондом охорони здоров’я (NFZ) Польщі", - зазначають в відомстві.

Ознайомитися зі списком ліків, які підлягають відшкодуванню, можна за посиланням. Перелік ліків змінюється щомісяця.

Як повідомлялось, Польща розпочне перевірку соціальних виплат, які були отримані українськими біженцями. Частину коштів планується повернути.

Раніше РБК-Україна писало, як отримати пенсію в Україні після роботи в Польщі.

Нагадаємо, з 1 березня у Польщі змінилися правила проживання українців у центрах колективного розміщення. Після 120 днів українці зобов'язані вносити оплату.

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