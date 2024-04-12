Як українці зможуть перейти на спеціальний тип проживання у Чехії: умови

У новому законі Lex Ukrajina 7 чеський уряд пропонує розширити можливості легального перебування для біженців із України. Передбачається, що українці зможуть подавати заяви на отримання посвідки на довготривале проживання.

"Інститут тимчасового захисту для українських біженців працюватиме й надалі. Дехто з них хоче залишитися в Чехії довготривало й мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати довготривалий тип проживання подібний до того, який мають інші іноземців з країн, що не входять до ЄС", – пояснив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Як пояснили в Департаменті притулку та міграційної політики МВС Чехії (OAMP), рішення ухвалили було ухвалене на основі порад української спільноти в Чехії у зв'язку із таким запитом від біженців. Зараз законопроект перебуває на стадії обговорення.

Серед умов отримання спеціального довготривалого типу проживання будуть такі:

дійсний закордонний паспорт;

довідка про несудимість;

документ про фінансове забезпечення для перебування на території Чехії;

документ про забезпечене місце проживання на території Чехії;

незалежність від соціальної системи в Чехії;

відсутність боргів за соціальне та медичне страхування;

безперервне перебування в Чехії з візою тимчасового захисту мінімум 2 роки;

обов’язковою умовою для дітей буде відвідування школи в Чехії.

Очікується, що Lex Ukrajina 7 набуде чинності з 2025 року. Процедура переходу на новий тип проживання буде подібною до продовження тимчасового захисту. Довготривалий тип проживання надаватиметься на 2 чи 5 років. Цей період зараховуватиметься до часу проживання, який необхідний для отримання дозволу на постійне проживання у Чехії.