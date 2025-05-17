Як українці ставляться до перемовин в Стамбулі: опитування

Ставлення українців до переговорів у Туреччині

За результатами, абсолютна більшість опитаних, а саме 74%, підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов.

Ще 22% виступили проти, а 4% утримались від однозначної відповіді.

Водночас, більшість вважають останній візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини успішним - 53%.

Натомість 26 виступили проти, а 21% опитаних утримався від однозначної відповіді.

Рівень довіри до президента Зеленського серед українців стабілізувався на позначці 70%, що вище, ніж на початку року (53-58%).

Крім того, опитування показують, що попри те, що лише чверть опитаних вважають, що переговори в Туреччині наблизять нас до миру, українці вважають, що Україна повинна продовжувати демонструвати відкритість до переговорів.

А 47% вважає, що президент Зеленський може них брати участь, навіть за відсутності російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас, варто зауважити, що 48% виступили проти, а % утримались від однозначної відповіді.





Крім того, українців попросили відповісти на питання, чому, на їх думку, Путін не приїхав на переговори в Туреччині. На думку опитаних, основні причини відсутності Путіна на переговорах - це:

небажання завершувати війну - 54%;

страх - 22%.

Методологія

Повідомляється, що опитування проводили 16 травня 2025 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI).

У ньому взяли участь 1000 респондентів з усіх областей України, окрім тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та районів без українського мобільного зв’язку.

Вибірка формувалася випадково за мобільними номерами та охоплювала доросле населення віком від 18 років.

Результати є репрезентативними за віком, статтю і типом населеного пункту, з максимальною похибкою не більше ніж 3,1% при довірчій ймовірності 0,95%. Дані були зважені відповідно до актуальної статистики Державної служби статистики України.