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Як українці ставляться до перемовин в Стамбулі: опитування

Україна, Субота 17 травня 2025 19:36
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Як українці ставляться до перемовин в Стамбулі: опитування Фото: українська делегація в Туреччині (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Українців опитали щодо ставлення до перемовин України та Росії в Стамбулі. Як виявилось, більшість підтримали ідею 30-денного перемир’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування.

Ставлення українців до переговорів у Туреччині

За результатами, абсолютна більшість опитаних, а саме 74%, підтримують ініціативу 30-денного перемир’я без будь-яких умов.

Ще 22% виступили проти, а 4% утримались від однозначної відповіді.

Як українці ставляться до перемовин в Стамбулі: опитування

Водночас, більшість вважають останній візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини успішним - 53%.

Натомість 26 виступили проти, а 21% опитаних утримався від однозначної відповіді.

Як українці ставляться до перемовин в Стамбулі: опитування

Рівень довіри до президента Зеленського серед українців стабілізувався на позначці 70%, що вище, ніж на початку року (53-58%).

Як українці ставляться до перемовин в Стамбулі: опитування

Крім того, опитування показують, що попри те, що лише чверть опитаних вважають, що переговори в Туреччині наблизять нас до миру, українці вважають, що Україна повинна продовжувати демонструвати відкритість до переговорів.

Як українці ставляться до перемовин в Стамбулі: опитування

А 47% вважає, що президент Зеленський може них брати участь, навіть за відсутності російського диктатора Володимира Путіна.

Водночас, варто зауважити, що 48% виступили проти, а % утримались від однозначної відповіді.

Як українці ставляться до перемовин в Стамбулі: опитування

Крім того, українців попросили відповісти на питання, чому, на їх думку, Путін не приїхав на переговори в Туреччині. На думку опитаних, основні причини відсутності Путіна на переговорах - це:

  • небажання завершувати війну - 54%;
  • страх - 22%.

Як українці ставляться до перемовин в Стамбулі: опитування

Методологія

Повідомляється, що опитування проводили 16 травня 2025 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI).

У ньому взяли участь 1000 респондентів з усіх областей України, окрім тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу та районів без українського мобільного зв’язку.

Вибірка формувалася випадково за мобільними номерами та охоплювала доросле населення віком від 18 років.

Результати є репрезентативними за віком, статтю і типом населеного пункту, з максимальною похибкою не більше ніж 3,1% при довірчій ймовірності 0,95%. Дані були зважені відповідно до актуальної статистики Державної служби статистики України.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, 16 травня в Стамбулі зустрілись делегації з України та Росії. Протягом більш як години сторони обговорювали питання, пов’язані з припиненням війни на українських землях.

Зауважимо, що зустріч такого рівня стала першим контактом між країнами за три роки.

Детальніше про те, як проходили переговори в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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