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Как украинцы относятся к переговорам в Стамбуле: опрос

Украина, Суббота 17 мая 2025 19:36
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Как украинцы относятся к переговорам в Стамбуле: опрос Фото: украинская делегация в Турции (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Украинцев опросили об отношении к переговорам Украины и России в Стамбуле. Как оказалось, большинство поддержали идею 30-дневного перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса.

Отношение украинцев к переговорам в Турции

По результатам, абсолютное большинство опрошенных, а именно 74%, поддерживают инициативу 30-дневного перемирия без каких-либо условий.

Еще 22% выступили против, а 4% воздержались от однозначного ответа.

Как украинцы относятся к переговорам в Стамбуле: опрос

В то же время, большинство считают последний визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию успешным - 53%.

Зато 26 выступили против, а 21% опрошенных воздержался от однозначного ответа.

Как украинцы относятся к переговорам в Стамбуле: опрос

Уровень доверия к президенту Зеленскому среди украинцев стабилизировался на отметке 70%, что выше, чем в начале года (53-58%).

Как украинцы относятся к переговорам в Стамбуле: опрос

Кроме того, опросы показывают, что несмотря на то, что лишь четверть опрошенных считают, что переговоры в Турции приблизят нас к миру, украинцы считают, что Украина должна продолжать демонстрировать открытость к переговорам.

Как украинцы относятся к переговорам в Стамбуле: опрос

А 47% считает, что президент Зеленский может в них участвовать, даже в отсутствие российского диктатора Владимира Путина.

В то же время, стоит заметить, что 48% выступили против, а % воздержались от однозначного ответа.

Как украинцы относятся к переговорам в Стамбуле: опрос

Кроме того, украинцев попросили ответить на вопрос, почему, по их мнению, Путин не приехал на переговоры в Турции. По мнению опрошенных, основные причины отсутствия Путина на переговорах - это:

  • нежелание завершать войну - 54%;
  • страх - 22%.

Как украинцы относятся к переговорам в Стамбуле: опрос

Методология

Сообщается, что опрос проводили 16 мая 2025 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI).

В нем приняли участие 1000 респондентов из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и районов без украинской мобильной связи.

Выборка формировалась случайно по мобильным номерам и охватывала взрослое население в возрасте от 18 лет.

Результаты являются репрезентативными по возрасту, полу и типу населенного пункта, с максимальной погрешностью не более 3,1% при доверительной вероятности 0,95%. Данные были взвешены в соответствии с актуальной статистикой Государственной службы статистики Украины.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, 16 мая в Стамбуле встретились делегации из Украины и России. В течение более часа стороны обсуждали вопросы, связанные с прекращением войны на украинских землях.

Заметим, что встреча такого уровня стала первым контактом между странами за три года.

Подробнее о том, как проходили переговоры в Стамбуле, можно узнать в материале РБК-Украина.

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