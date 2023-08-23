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Як українці ставляться до біженців за кордоном та від чого це залежить: дані опитування

Фото: українці краще ставляться до біженців з дітьми (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ставлення українців до тих, хто під час війни перебуває за кордоном, передусім залежить від статі. Найбільш позитивне ставлення у суспільстві сформувалось до біженок жінок з дітьми: 83% мають тепле ставлення до них, 11% - нейтральне, і тільки 5% - холодне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас до жінок біженок без дітей ставлення є скоріше позитивно-нейтральним: 47% - тепле, 25% - нейтральне, 27% - холодне.

Для чоловіків призовного віку, які виїхали, наявність дітей також поліпшує їх оцінку, але не так суттєво, як у жінок: 37% мають тепле ставлення до чоловіків-біженців з дітьми, 26% - нейтральне, 36% - холодне.

Натомість до чоловіків, які не мають дітей і виїхали за кордон, ставлення є найбільш негативним: 70% мають холодне ставлення, 16% - нейтральне, і всього 13% - тепле. Водночас до чоловіків призовного віку, які не служать на фронті, але залишились в Україні, ставлення є більш нейтральним: 39% - тепле, 32% - нейтральне, 30% - холодне. 

Також дуже позитивним є ставлення до старших людей, які виїхали (78% мають тепле ставлення, 17% - нейтральне, й лише 6% - холодне), тоді як до студентів-біженців ставлення менш тепле (60% - тепле ставлення, 24% - нейтральне, 16% - холодне).

Анонімне онлайн-інтерв’ю проведене Соціологічною групою Рейтинг на платформі Rating Online 16-20 серпня серед  6050 респондентів. Вибірка випадкова, респонденти отримували запрошення через месенджери та соціальні мережі. Помилка репрезентативності - не більше 1,5%.

 

Нагадаємо, Соціологічна група "Рейтинг" зафіксувала значне погіршення ставлення українців до жителів окупованого Росією Криму і особливо жителів окремих областей Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

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