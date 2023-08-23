Як українці ставляться до біженців за кордоном та від чого це залежить: дані опитування

Водночас до жінок біженок без дітей ставлення є скоріше позитивно-нейтральним: 47% - тепле, 25% - нейтральне, 27% - холодне.

Для чоловіків призовного віку, які виїхали, наявність дітей також поліпшує їх оцінку, але не так суттєво, як у жінок: 37% мають тепле ставлення до чоловіків-біженців з дітьми, 26% - нейтральне, 36% - холодне.

Натомість до чоловіків, які не мають дітей і виїхали за кордон, ставлення є найбільш негативним: 70% мають холодне ставлення, 16% - нейтральне, і всього 13% - тепле. Водночас до чоловіків призовного віку, які не служать на фронті, але залишились в Україні, ставлення є більш нейтральним: 39% - тепле, 32% - нейтральне, 30% - холодне.

Також дуже позитивним є ставлення до старших людей, які виїхали (78% мають тепле ставлення, 17% - нейтральне, й лише 6% - холодне), тоді як до студентів-біженців ставлення менш тепле (60% - тепле ставлення, 24% - нейтральне, 16% - холодне).

Анонімне онлайн-інтерв’ю проведене Соціологічною групою Рейтинг на платформі Rating Online 16-20 серпня серед 6050 респондентів. Вибірка випадкова, респонденти отримували запрошення через месенджери та соціальні мережі. Помилка репрезентативності - не більше 1,5%.