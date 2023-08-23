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Українці вдвічі краще ставляться до кримчан, ніж до жителів окупованого Донбасу

Україна, Середа 23 серпня 2023 11:12
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Українці вдвічі краще ставляться до кримчан, ніж до жителів окупованого Донбасу Фото: українці краще ставляться до кримчан, ніж до жителів ОРДЛО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українці краще ставляться до мешканців окупованого Росією у 2014 році Криму, ніж до жителів захоплених в той самий час окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Про тепле відношення до мешканців окупованого Криму повідомили 46% респондентів, про нейтральне - 23%, про холодне - 31%. До мешканців ОРДЛО ставлення більш негативне: 59% - холодне, 18% - нейтральне, 22% - тепле.

Водночас до мешканців окупованих у 2022 році територій Херсонської й Запорізької областей ставлення є дуже позитивним: 83% - тепле, 11% - нейтральне, і тільки 5% - холодне.

Крім того, 85% українців мають тепле ставлення до внутрішньо-переміщених осіб, ще 10% - мають нейтральне, холодне ставлення мають лише 5%.

Українці вдвічі краще ставляться до кримчан, ніж до жителів окупованого Донбасу

Анонімне онлайн-інтерв’ю проведене Соціологічною групою Рейтинг на платформі Rating Online 16-20 серпня серед 6050 респондентів. Вибірка випадкова, респонденти отримували запрошення через месенджери та соціальні мережі. Помилка репрезентативності - не більше 1,5%.

Нагадаємо, Соціологічна група "Рейтинг" зафіксувала значне погіршення ставлення українців до жителів окупованого Росією Криму і особливо жителем окремих областей Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) влітку 2022 року.

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