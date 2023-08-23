Как украинцы относятся к беженцам за границей и от чего это зависит: данные опроса

В то же время к женщинам беженок без детей отношение скорее положительно-нейтральное: 47% - теплое, 25% - нейтральное, 27% - холодное.

Для выехавших мужчин призывного возраста наличие детей также улучшает их оценку, но не так существенно, как у женщин: 37% имеют теплое отношение к мужчинам-беженцам с детьми, 26% - нейтральное, 36% - холодное.

А к мужчинам, не имеющим детей и выехавшим за границу, отношение наиболее негативное: 70% имеют холодное отношение, 16% - нейтральное, и всего 13% - теплое. В то же время к мужчинам призывного возраста, которые не служат на фронте, но остались в Украине, отношение более нейтральное: 39% - теплое, 32% - нейтральное, 30% - холодное.

Также очень положительно отношение к старшим людям, которые выехали (78% имеют теплое отношение, 17% - нейтральное, и только 6% - холодное), тогда как к студентам-беженцам отношение менее теплое (60% - теплое отношение, 24% - нейтральное, 16% – холодное).

Анонимное онлайн-интервью проведено Социологической группой Рейтинг на платформе Rating Online 16-20 августа среди 6050 респондентов. Выборка случайна, респонденты получали приглашения через мессенджеры и социальные сети. Ошибка репрезентативности – не более 1,5%.