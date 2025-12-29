ua en ru
Скільки українців в побуті спілкуються лише російською мовою: відповідь соціолога

Понеділок 29 грудня 2025 10:21
UA EN RU
Скільки українців в побуті спілкуються лише російською мовою: відповідь соціолога Фото: Олексій Антипович (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ірина Глухова

До повномасштабного вторгнення понад половина українців у побуті спілкувалася українською, близько третини - російською, а ще 15-17% - двома мовами. Зараз частка україномовних зросла до 60%, а винятково російськомовних залишилося менше ніж 10%.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

"Один із маркерів, який завжди існував в Україні і продовжує існувати - це маркер мови", - наголосив Антипович.

За його словами, до повномасштабного вторгнення понад 50%, 52-54% казали, що вони в побуті спілкуються українською мовою. Водночас близько третини опитаних визнавали, що спілкуються російською, а ще 15-17% - двома мовами.

"А вже сьогодні ми маємо деяке зростання кількості україномовних людей в побуті - 60%, це незначно, але плюс 5% ми отримали", - сказав соціолог.

Як зазначив Антипович, частина тих, хто до війни називав себе російськомовними, тепер усі вважають себе двомовними та використовують у побуті і українську, і російську мову.

"А когорта винятково російськомовних людей складає вже менш як 10%, здається, 8%", - додав він.

Соціолог вважає, що така динаміка значною мірою є формальною.

"Про що це свідчить? Про те, що російськомовна людина, яка в побуті російськомовна, вона розуміє, що відповідати так якось не пасує і вона каже, що вона в побуті спілкується двома мовами", - пояснив він.

Як приклад Антипович навів типову побутову ситуацію: людина може відповідати українською у публічному просторі, але повертатися до російської у приватному спілкуванні.

"Формально вона вжила і українську, і російську мову, це формальна двомовність, але по суті людина думає російською мовою", - підсумував соціолог.

За даними соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (58%) спілкуються вдома українською, 9% - російською, а 31% - обома мовами.

У червні 2024 року опитування Центру Разумкова показало, що 75,5% респондентів вважали українську мову більш престижною для спілкування з друзями, колегами чи під час навчання, тоді як російську - лише 6%.

