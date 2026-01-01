ua en ru
Как украинцы оценивают шансы на мир в 2026 году: что показал опрос

Украина, Четверг 01 января 2026 16:08
Как украинцы оценивают шансы на мир в 2026 году: что показал опрос Фото: треть украинцев надеется на мир в новом году (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Все больше украинцев надеются, что в 2026 году война закончится. Сейчас надежду на наступление мира имеет треть граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Для того, чтобы выяснить ожидания украинцев от 2026 года, социологи опросили 1000 граждан. Вопросы касались их надежды на мир в мире и видение общей ситуации в следующем году.

‍Ожидания относительно мира в мире

Надежды на мир растут - если сейчас об этом сообщила треть респондентов, то в ноябре 2023 года таких насчитывалось лишь 26%.

Сценарии относительно мира разделились на три равные группы. Треть украинцев убеждена, что год будет более мирным, еще одна треть считает, что ничего не изменится, а третья группа - будет еще неспокойнее.

Ожидания относительно 2026 года

Большинство граждан Украины оптимистично смотрят на 2026 год, однако позитивные настроения снижаются, а скепсис относительно изменений увеличивается.

Если в 2023 году 51% украинцев надеялись на лучший следующий год, то сейчас такое мнение высказали 39% респондентов.

Процент тех, кто убежден, что все останется неизменным, составляет 27%, хотя в 2024 году таких насчитывалось 20%. Каждый четвертый опрошенный, как и в 2024 году, считает, что следующий год будет хуже.

Наиболее оптимистичными являются жители сел, а также люди старше 51 года. В то же время больше всего пессимизма среди мужчин в возрасте 18-35 лет.

Напомним, до полномасштабного вторжения более половины украинцев в быту общались на украинском, около трети - на русском, а еще 15-17% - на двух языках. Сейчас доля украиноязычных выросла до 60%, а граждан, которые общаются исключительно на русском, осталось менее 10%.

