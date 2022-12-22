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Як українці можуть отримати свою пенсію за кордоном: роз’яснення Мінісоцполітики

Фото: пенсію можна отримувати за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українську пенсію можна отримувати за кордоном. Пенсія просто нараховується на банківський рахунок, і скористатися нею можна у будь-якій країні світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінісоцполітики.

Як зазначили в прес-службі, якщо громадянин отримує свої пенсію у відділеннях "Укрпошти", то для отримання нарахованих йому грошей за кордоном йому доведеться відкрити рахунок у банку і перевести на нього нарахування пенсії.

Людина для доступу до своїх коштів має змінити спосіб виплати або систему виплати. Вона може дистанційно відкрити банківський рахунок, йдеться в повідомленні.

Якщо у пенсіонера вже відкрито рахунок у банку, то нарахування пенсійних виплат можна перевести з відділення "Укрпошти" на банківський рахунок у віддаленому режимі. Для цього слід змінити реквізити для виплат у своєму електронному кабінеті Пенсійного фонду.

Є також можливість змінити відділення "Укрпошти", в якому проводитиметься виплата пенсії. Для цього достатньо здійснити дзвінок на гарячу лінію поштової компанії, додали в прес-службі.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року в результаті проведених планових перерахунків зросли розміри пенсій у 2,8 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 231 грн.

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