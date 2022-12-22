Как украинцы могут получить свою пенсию за границей: разъяснение Минсоцполитики

Как отметили в пресс-службе, если гражданин получает свою пенсию в отделениях "Укрпочты", то для получения начисленных ему денег за границей ему придется открыть счет в банке и перевести на него начисление пенсии.

Человек для доступа к средствам должен изменить способ выплаты или систему выплаты. Она может дистанционно открыть банковский счет, говорится в сообщении.

Если у пенсионера уже открыт счет в банке, то начисление пенсионных выплат можно перевести из отделения "Укрпочты" на банковский счет в отдаленном режиме. Для этого следует изменить реквизиты для выплат в своем электронном кабинете Пенсионного фонда.

Есть также возможность сменить отделение "Укрпочты", в котором будет производиться выплата пенсии. Для этого достаточно совершить звонок на горячую линию почтовой компании, добавили в пресс-службе.