Як українці купують подарунки до свят із знижками до 40%

Онлайн-продажі на Black Friday 2025 зросли на 26% порівняно з минулим роком. За даними компанії Admitad, яка проаналізувала понад 2,3 мільйона замовлень, середній чек збільшився з $45 до $52. Експерти пояснюють, чому розпродажі не закінчуються 28 листопада і як знайти вигідні пропозиції на подарунки до Нового року та Різдва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Admitad.

Цифри та тренди

Кількість замовлень зросла на 15%, що на 51% більше за середньотижневий показник 2025 року. Частка мобільних покупок досягла 57% проти 49% минулого року. "Понад 60% українців планують купувати лише те, що дійсно потрібно", – підкреслюють аналітики Admitad.

Найпопулярніші категорії: електроніка (22%), товари для дому (21%), мода (11%), краса та здоров'я (10%). Найбільше зростання показали особиста гігієна (+25%), товари для дому (+19%) та доставка їжі (+17%).

Понад 55% онлайн-покупок припадає на маркетплейси. Водночас 38% покупців використовують кешбек – значно більше, ніж у 2024 році. 12% застосовують промокоди, а 5% купують через Telegram-канали, що стало новим трендом.

Де шукають знижки після свят

Електроніка залишається найпопулярнішою категорією з часткою 22% ринку. StoreinUA, що працює понад 15 років, пропонує знижки до 40% на провідні світові бренди техніки включно до 9 січня.

Compbest спеціалізується на комп'ютерній техніці з 10-річним досвідом, пропонуючи знижки на ноутбуки, монітори та ігрові збірки з безкоштовною доставкою та розстрочкою. Наразі в розділі Акції на їхньому сайті можна знайти багато гарних пропозицій до свят.

Книжковий холдинг Vivat з каталогом понад 20 000 книжок українською та англійською залишається популярним вибором для подарунків. "Книга дарує не лише знання, а й емоції, час для себе", – зазначають у компанії. Наразі діє новорічний розпродаж зі знижками до 70%.

Ювелірний бренд Pandora пропонує кілька святкових пропозицій зі знижкою до 20%. Це не просто вигідна пропозиція, а можливість сказати "дякую" чи "люблю" через власну ювелірну історію.

Український бренд DEPAVA створює нішеві аромати з французьких інгредієнтів зі знижками на всі колекції. Наразі діє новорічні знижка 26% на все.

Онлайн-сервіси становлять 9% ринку. Polis.ua до свят надає знижки до 20% на страхові поліси. "Ми не граємось із цінами, даємо чесну знижку", - наголошують у компанії.

Стратегії розумного шопінгу

Експерти радять перевіряти історію цін, додаючи товари у вішліст за 2-3 тижні для відстеження змін. Комбінація промокоду з кешбеком дає економію до 25%.

"П'ять відсотків продажів відбулися через Telegram-канали. Багато брендів створюють закриті канали з ексклюзивними знижками", – зазначають аналітики Admitad.

Найкращий період для покупок: передсвяткові акції 20-26 грудня та фінальні розпродажі з найглибшими знижками 27 грудня - 10 січня.

Чорна п'ятниця 2025 показала фундаментальну зміну українського ринку. Кожен другий українець купує лише потрібне, вимірюючи вигоду не лише ціною, а й довірою до бренду.

За оцінками Admitad, частка мобільних покупок продовжить зростати, а кешбек-сервіси стануть ще популярнішими. Тренд свідомого споживання, коли покупці фокусуються на якості та цінності, а не просто на знижках, закріплюється як основний на українському ринку електронної комерції.