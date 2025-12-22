Как украинцы покупают подарки к праздникам со скидками до 40%

Онлайн-продажи на Black Friday 2025 выросли на 26% по сравнению с прошлым годом. По данным компании Admitad, которая проанализировала более 2,3 миллиона заказов, средний чек увеличился с $45 до $52. Эксперты объясняют, почему распродажи не заканчиваются 28 ноября и как найти выгодные предложения на подарки к Новому году и Рождеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Admitad.

Цифры и тренды

Количество заказов выросло на 15%, что на 51% больше средненедельного показателя 2025 года. Доля мобильных покупок достигла 57% против 49% в прошлом году. "Более 60% украинцев планируют покупать только то, что действительно нужно", - подчеркивают аналитики Admitad.

Самые популярные категории: электроника (22%), товары для дома (21%), мода (11%), красота и здоровье (10%). Наибольший рост показали личная гигиена (+25%), товары для дома (+19%) и доставка еды (+17%).

Более 55% онлайн-покупок приходится на маркетплейсы. В то же время 38% покупателей используют кэшбек - значительно больше, чем в 2024 году. 12% применяют промокоды, а 5% покупают через Telegram-каналы, что стало новым трендом.

Где ищут скидки после праздников

Электроника остается самой популярной категорией с долей 22% рынка. StoreinUA, работающий более 15 лет, предлагает скидки до 40% на ведущие мировые бренды техники вплоть до 9 января.

Compbest специализируется на компьютерной технике с 10-летним опытом, предлагая скидки на ноутбуки, мониторы и игровые сборки с бесплатной доставкой и рассрочкой. Сейчас в разделе Акции на их сайте можно найти много хороших предложений к праздникам.

Книжный холдинг Vivat с каталогом более 20 000 книг на украинском и английском остается популярным выбором для подарков. "Книга дарит не только знания, но и эмоции, время для себя", - отмечают в компании. Сейчас действует новогодняя распродажа со скидками до 70%.

Ювелирный бренд Pandora предлагает несколько праздничных предложений со скидкой до 20%. Это не просто выгодное предложение, а возможность сказать "спасибо" или "люблю" через собственную ювелирную историю.

Украинский бренд DEPAVA создает нишевые ароматы из французских ингредиентов со скидками на все коллекции. Сейчас действует новогодние скидка 26% на все.

Онлайн-сервисы составляют 9% рынка. Polis.ua к праздникам предоставляет скидки до 20% на страховые полисы. "Мы не играем с ценами, даем честную скидку", - отмечают в компании.

Стратегии разумного шопинга

Эксперты советуют проверять историю цен, добавляя товары в вишлист за 2-3 недели для отслеживания изменений. Комбинация промокода с кэшбеком дает экономию до 25%.

"Пять процентов продаж произошли через Telegram-каналы. Многие бренды создают закрытые каналы с эксклюзивными скидками", - отмечают аналитики Admitad.

Лучший период для покупок: предпраздничные акции 20-26 декабря и финальные распродажи с самыми глубокими скидками 27 декабря - 10 января.

Черная пятница 2025 показала фундаментальное изменение украинского рынка. Каждый второй украинец покупает только нужное, измеряя выгоду не только ценой, но и доверием к бренду.

По оценкам Admitad, доля мобильных покупок продолжит расти, а кэшбек-сервисы станут еще популярнее. Тренд сознательного потребления, когда покупатели фокусируются на качестве и ценности, а не просто на скидках, закрепляется как основной на украинском рынке электронной коммерции.